熊本県山鹿市のディスカウントストア「MrMax山鹿店」に、ボックス型の個室ベビーケアルームが登場した。周囲を気にすることなく、授乳やおむつ替えをしたり、離乳食を食べさせたりすることができる。店は「赤ちゃん連れでも安心して買い物をしてほしい」と呼びかける。

店内の入り口近くに2月27日に設置されたボックスは、高さ約200センチ、幅約180センチ、奥行き約90センチ。木やスチールなどを組み合わせた頑丈な造りで、内鍵付きのドア、自動点灯する照明、固定式のソファと動かせる腰かけ、サーキュレーター、モニター、コンセントがある。使用中は外側のサインが点灯する。

名称は「mamaro（ママロ）」。開発した会社Trim（横浜市）によると、畳1畳分のスペースさえあれば、工事不要で設置でき、キャスター付きで移動できる。全国の商業施設や鉄道駅、公共施設、公園などで1月までに900台以上が導入され、災害発生時の備えとしても期待されているという。県内では今回がイオンモール熊本（嘉島町）に次いで2カ所目。

Trimは「必要な人が必要なときに使える子育てインフラを目指したい」としている。

（宮上良二）