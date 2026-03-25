第98回選抜高校野球大会第6日の24日、熊本工（熊本市）は初戦で大阪桐蔭（大阪）と対戦した。春夏通算10回目の優勝を狙う強豪を相手に、主戦の堤大輔投手（3年）が中盤まで強力打線を抑え込む好投を見せる展開となった。打線では好機も作ったが得点にはつながらず、最後は0−4で敗れた。諦めず粘り強く戦ったナインに、スタンドからは「お疲れさま」「よく頑張った」とねぎらいの声が上がった。

スタンドには生徒や保護者、OBなど約千人が詰めかけた。野球部OBの東公士さん（41）は2002年夏に出場した甲子園でベンチ入りした。「甲子園出場は誇らしい。強豪の大阪桐蔭に勝てば優勝が見える。勝利をつかみ取ってほしい」とエールを送った。

一回表、大阪桐蔭は先頭打者が安打で出塁し、4番打者の適時打で1点を先制した。そこからは、熊本工が堤投手の力投やチーム一丸となった堅守で、終盤まで追加点を許さず、無失点に抑えた。三振を奪ってピンチを切り抜ける場面もあり、堤投手の父、宏樹さん（51）は「三振が取れると思っていなかった。制球が安定し、今日の投球は120点」と力を込めた。

一方で熊本工の打線も、相手投手の勢いのある速球をなかなか打ち崩せなかった。待望の初安打が飛び出したのは六回裏。二死に追い込まれた場面で、前高健（たける）選手（2年）が相手の球を鋭く打ち返し、スタンドから大きな歓声が湧き起こった。前高選手の父、祐士さん（43）は「まさか打つとは思っておらず、本当にうれしい」と笑顔を見せた。

1点差の試合が動いたのは八回。大阪桐蔭が先頭打者の出塁を皮切りに安打を重ね、2点を追加した。終盤にリードを広げられて劣勢となる中、野球部の応援団長を務める冨永幹人さん（3年）は「九回までは分からない。自慢の大きな声で選手の背中を押したい」と声をからした。

決定打が出ないまま迎えた九回裏。熊本工は二死の場面で堤選手が安打を放って粘ったが、反撃はそこまでで試合終了した。強豪校を相手に全力で闘った選手たちをたたえ、スタンドは惜しみない拍手に包まれた。

（鈴鹿希英）