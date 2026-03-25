被爆者でつくる「県被爆者手帳友の会」のメンバー、本村チヨ子さん（87）＝長崎市小江町＝は昨年11月末から2週間にわたり、友の会のキャラバン隊として米国の3都市を巡った。目的はきのこ雲の下で起きた現実について講話し、被爆者として長年抱える苦しみを知ってもらうこと−。根底には米国に対する恨みに近い気持ちがあった。旅から4カ月たった今、その思いは薄れているという。旅路を振り返り、心の変遷を追った。

「確かに日本は真珠湾攻撃で米国にひどいことをした。でも軍事拠点だから狙った。米国の原爆は市民に向けた無差別攻撃じゃないか」。本村さんにはずっと解消できないモヤモヤがあった。戦後を含めた被爆者としての壮絶な経験が、日本の加害性に向き合うことを拒否させてきた。

キャラバンに誘われたのは昨夏。「原爆でいかに苦しんだかを分かってほしい」。戦後80年がたち、直接講話できる最後の機会になるかもしれないと、使命感に駆られて参加を決めた。

あの日の記憶は鮮明だ。爆心地から4・5キロの自宅の縁側で遊んでいた時に閃光（せんこう）が走った。覆いかぶさってくれた祖母の背中には無数のガラスが突き刺さった。7カ月後、祖母は逝った。

「おまえがそこにおらんやったら無事だったのに」。親戚から投げられた言葉が鉛のようにのしかかった。祖母の命と引き換えに助かったという罪悪感から、「ずっと十字架を背負ってきた」。人生を狂わせた原爆を落とした米国を許す気持ちはなかった。

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キャラバンでは、原爆の開発者を描いた映画「オッペンハイマー」の舞台となったニューメキシコ州のロスアラモスを訪れた。現地での核実験で被爆したルーシー・ガーウッドさん（94）が笑顔で迎えてくれた。

ガーウッドさんの被爆後の人生に耳を傾けた。ガンで子どもを亡くしたこと、自身も被爆由来の病気の治療を受けていること…。「私たちと同じような経験をした人が米国にもいるなんて」と衝撃を受けた。言葉は分からなくても、目を合わせると苦しみを分かり合える気がした。「こんな目に遭うなんて、と思うのは米国人でも一緒だった」

ハワイ州では真珠湾攻撃の生存者、ドリンダ・ニコルソンさん（90）と出会った。怒られても当然だと思いながら、恐る恐る聞いた。「日本を憎んでいないのかしら」

返ってきたのは首と手を大きく振った力強い「NO」。「日本はハワイを攻撃し、米国は4年後さらにひどい攻撃をした。私たちは同じ戦争の犠牲者なのよ」。被害も加害も受け止めるニコルソンさんの言葉で、抱えてきた憎しみが氷のように溶けていった。

「お互い過去を消すことはできない。忘れないようにしつつ、手を取り合って未来に進むしかない」。そう気付いたという。「米国を恨むのはもうおしまい。同じ痛みを持つ人間だと知ったから。自分ばかり被害者ぶらないことを決めた」

ニコルソンさんとは一緒に絵本を作って日米両国で出版しようと約束した。自分たちの体験を題材に、戦争被害者同士が国籍を超えて友人になる物語。「完成したらまた会おうね」。帰国後、別れ際の言葉を反すうしながら原稿を書き上げた。

（鈴鹿希英）