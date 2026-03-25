地域に暮らす外国人同士の交流や地域文化への理解促進を目的にしたバスツアーが22日、佐賀県武雄市を出発して有田町と嬉野市を周遊するルートで行われた。3市町で国際交流員（CIR）として働く外国人3人が初めて企画。参加した5カ国・地域の15人が、有田焼の絵付けや武雄温泉楼門の見学などを楽しんだ。

CIRは国などが進める外国青年招致事業の一環で来日、主に自治体の国際交流担当部局などに籍を置き、住民の異文化理解促進や在住外国人の生活支援などに取り組む。

3市町は西九州新幹線開業を前にした2019年に「有田・武雄・嬉野地区連携会議」を立ち上げ、観光振興や地域づくりなどの面で広域行政に力を入れてきた。昨年8月に米国人のトラン・アダラ・エレインさん（22）が武雄市に着任し、全市町にCIRがそろったことから、海外旅客（インバウンド）向け商品開発の参考にもしようと、今回の企画が実現した。

ツアーに参加したのは、日本語を学ぶ留学生や技能実習生などで、嬉野市の交流施設「チャオシル」ではお茶の入れ方教室を体験。急須の安全で正しい使い方、温度によって変わるお茶の色や味わいなどを確認していた。CIRも英語や簡単な日本語を駆使してサポート役を務め、自分たちが暮らす町や隣町の新たな魅力を再発見していた。

有田町商工観光課で働くドイツ出身のCIR、エロヌ・テオマン・アラスさん（34）は「参加者には3地域の魅力を十分楽しんでもらい、いいスケジュールになった。次に企画するなら各地の祭りなども紹介したい」と話した。

（糸山信）