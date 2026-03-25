西武一筋25年目を迎える今季限りでの現役引退を表明している栗山巧外野手（42）が、自然体のままで節目の開幕へ牙を研いでいる。生え抜き選手として球団最多の通算2150安打。球団史に名を刻む大打者は、懸命にバットを振り込む不変の日々を過ごしている。

懐かしい環境下で鍛錬の春を過ごした。高知・春野の2軍キャンプでは新人だった2002年当時に2軍打撃コーチだった、恩師でもある田辺3軍野手コーチに打撃投手を務めてもらった。「最後のキャンプでも24年前と同じように投げてもらって打つというのは不思議な感覚ですね」と穏やかな笑みを浮かべながらも、大粒の汗を流した。

「より丁寧に磨きをかけていくこと」と意識してバットを振り込んだ。充実した日々は結果にもつながる。既に開幕しているファーム・リーグ中地区でも初戦から安打を放った。もちろん求めているのは「1軍での結果」。まずは通算2151安打目だけを見据えてグラウンドに立ち続ける。

功績をたたえて、球団は初の1年限定の個人ファンクラブ設立や「PR1DE SERIES」の開催などシーズンを通して特別イベントを企画。感謝の気持ちを胸に「僕の活躍次第で盛り上がり方は全然違ってくる。とにかく結果を」と背番号「1」は恩返しを誓う。

節目は意識する。一方で本音はこうだ。「シーズンの準備に入りキャンプに行って。そしたら、もう（引退を）忘れかけるんですよ。野球に集中する。野球に対する自分の気持ちだけはすごく大事に思ってきた。自分のスイッチだけは、自分だけしか触られへん」。25年目の春も変わらない。“ミスターレオ”は貫き続けてきた信念そのままに、持てる力の最大限を尽くして有終の美へ向かう。 （上岡真里江）

同期入団中村も500号へ着々

栗山と同学年で同期入団の中村も着々と開幕へと準備を進める。通算500本塁打へ残り19本。希代の“アーチスト”の思いがぶれることは一切ない。「今は試合にしっかり出ることが目標」とした上で「ずっと追い求めてきて、これからも追い求めていくであろう野球人生。絶対に譲れない」と誰よりも強いこだわりのまま、盟友と戦える節目のシーズンに挑む。