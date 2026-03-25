22度目の出場となった熊本工は19年ぶりの勝利を逃した。それでも身長167センチのエース堤は甲子園のマウンドに存在を刻みつけた。

大阪桐蔭に対し七回まで1失点。二回以降の6イニングを無安打に抑えた。「最高の舞台で最高の相手とできたのは最高の経験になった」と胸を張る。

大阪桐蔭の研究をする中で「カーブの速度を5キロ落とせ」と田島監督に言われ、緩い変化球で打ち取る練習をした。そのカーブを初回に打たれて先制されたが、二回以降はカットボールなどでタイミングを外した。「二回からは直球とカットボールの出し入れを楽しめた」。ただ八回は頼みのカットボールを狙われ、3連打などで2点を追加され、7回2/3、6安打3失点で降板した。

昨秋は背番号4ながら5試合で完投。安定感抜群の投球が評価され、春はエースナンバーを託された。「背番号1はびびったら駄目な番号。格上の相手でも関係なく堂々と投げられた」。堤の好投で終盤まで接戦を演じ「七回まではいいところを出していい投球をしてくれた」と田島監督はエースを評価した。

堤の名前「大輔」は横浜で春夏連覇を果たした松坂大輔（元西武）から取られた。「チームを勝たせられる絶対的エースになって甲子園に戻ってきたい」。自信と悔しさを胸に聖地を後にした。 （前田泰子）