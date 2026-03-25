『ラムネモンキー』反町×大森×津田が夜の高台でクランクアップ 今夜、“マチルダ失踪事件”のすべての謎が明らかに
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）が25日に最終話を迎える。放送を前に、主要キャストらのクランクアップの様子が解禁となった。
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
ついにラストシーンの撮影。舞台は夜の丹辺市の高台。反町、大森、津田、木竜、福本が同時にオールアップを迎えた。静まりかえった夜の空気を切り裂くように「オールアップです！」というスタッフの声が響くと、現場は大きな拍手に包まれ、花束が手渡された。
30年以上のドラマ出演歴を持つ反町は、「これまで出演した一つ一つがいい作品だったと思うし、またみなさんのおかげで今回も素晴らしい作品に出来た」とスタッフに感謝の思いを述べつつ、「ドラマって絶対に終わりがある」と撮影終了の名残惜しさを感じさせるような一言も。
大森は、今作で反町と初共演、津田とは実質の初共演となったが、「同世代の方とお芝居させてもらうのが本当に楽しくて、新しい友達を見つけたという気持ちでやっていました。本当に楽しい作品で幸せでした！」とこの４カ月の間に培った反町、津田との確かな絆をうかがわせた。
津田は、「またこうしてみなさんとどこかでご一緒できるといいなと思っています。僕らもずいぶん歳は取っていますが（笑）また頑張ります」と制作陣とともに再び作品を作ることへの意気込みを述べると、今作に何度も登場したカンフーのポーズで現場を和ませた。
木竜は、マチルダというミステリアスで印象的な役を演じきった達成感を口にし、 福本もまた、ガンダーラ珈琲を飛び出して仲間たちと“冒険”した日々を振り返りながら、ともに笑顔で撮影期間を締めくくった。
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
■コメント
◆反町隆史
「ドラマに30年以上僕は関わっているんですが、ドラマって絶対に終わりがあるんですよね。これまで出演した一つ一つがいい作品だったと思いますし、またみなさんのおかげで今回も素晴らしい作品にできたのではないかと思っています。最後にマチルダ先生にも会えてうれしかったです！本当にみなさんありがとうございました！」
◆大森南朋
「お疲れ様でした！無事に終われて良かったです。みなさん大変だったと思うのですが、僕は同世代の方とお芝居させてもらうのが本当に楽しくて、新しい友達を見つけたという気持ちでやっていました。本当に楽しい作品で幸せでした！ありがとうございました！」
◆津田健次郎
「みなさんお疲れ様でした！４カ月、お世話になりました。キンポー役でいろいろなシーンを演じられてとても楽しかったです。またこうしてみなさんとどこかでご一緒できるといいなと思っております。僕らもずいぶん歳は取っていますが（笑）また頑張ります。本当にありがとうございました！」
◆木竜麻生
「みなさん４カ月本当にお疲れ様でした。マチルダというとても魅力的な役を託していただけて、演じることができてとても楽しかったです。本当にありがとうございました！」
◆福本莉子
「みなさん４カ月ありがとうございました！ガンダーラ珈琲を飛び出してみなさんといろいろなところに冒険することができてめちゃくちゃ楽しかったです！本当にありがとうございました！」
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
ついにラストシーンの撮影。舞台は夜の丹辺市の高台。反町、大森、津田、木竜、福本が同時にオールアップを迎えた。静まりかえった夜の空気を切り裂くように「オールアップです！」というスタッフの声が響くと、現場は大きな拍手に包まれ、花束が手渡された。
大森は、今作で反町と初共演、津田とは実質の初共演となったが、「同世代の方とお芝居させてもらうのが本当に楽しくて、新しい友達を見つけたという気持ちでやっていました。本当に楽しい作品で幸せでした！」とこの４カ月の間に培った反町、津田との確かな絆をうかがわせた。
津田は、「またこうしてみなさんとどこかでご一緒できるといいなと思っています。僕らもずいぶん歳は取っていますが（笑）また頑張ります」と制作陣とともに再び作品を作ることへの意気込みを述べると、今作に何度も登場したカンフーのポーズで現場を和ませた。
木竜は、マチルダというミステリアスで印象的な役を演じきった達成感を口にし、 福本もまた、ガンダーラ珈琲を飛び出して仲間たちと“冒険”した日々を振り返りながら、ともに笑顔で撮影期間を締めくくった。
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
■コメント
◆反町隆史
「ドラマに30年以上僕は関わっているんですが、ドラマって絶対に終わりがあるんですよね。これまで出演した一つ一つがいい作品だったと思いますし、またみなさんのおかげで今回も素晴らしい作品にできたのではないかと思っています。最後にマチルダ先生にも会えてうれしかったです！本当にみなさんありがとうございました！」
◆大森南朋
「お疲れ様でした！無事に終われて良かったです。みなさん大変だったと思うのですが、僕は同世代の方とお芝居させてもらうのが本当に楽しくて、新しい友達を見つけたという気持ちでやっていました。本当に楽しい作品で幸せでした！ありがとうございました！」
◆津田健次郎
「みなさんお疲れ様でした！４カ月、お世話になりました。キンポー役でいろいろなシーンを演じられてとても楽しかったです。またこうしてみなさんとどこかでご一緒できるといいなと思っております。僕らもずいぶん歳は取っていますが（笑）また頑張ります。本当にありがとうございました！」
◆木竜麻生
「みなさん４カ月本当にお疲れ様でした。マチルダというとても魅力的な役を託していただけて、演じることができてとても楽しかったです。本当にありがとうございました！」
◆福本莉子
「みなさん４カ月ありがとうございました！ガンダーラ珈琲を飛び出してみなさんといろいろなところに冒険することができてめちゃくちゃ楽しかったです！本当にありがとうございました！」