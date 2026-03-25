「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

昨年秋のスプリンターズＳを制したウインカーネリアンが、この春もスプリントＧ１連勝を狙う。明け９歳となったが、年齢的な衰えを全く感じさせず、ここまでの調整も順調。１９８４年のグレード制導入以降、８歳馬によるＪＲＡ・Ｇ１勝利は６回（外国馬を含む）あるが、９歳馬が勝てば史上初の快挙となる。秋春スプリント制覇を目指して、若い力の挑戦を受け止める。

８歳でＧ１初制覇を果たしたウインカーネリアンが、明け９歳初戦の高松宮記念で２つ目の勲章奪取に挑む。

前走の香港遠征は、先行馬には厳しい力の要る馬場状態だったこともあり１１着に終わった。そこから放牧休養を経て、２月中旬に美浦に帰厩。坂路とＷコースで順調に乗り込みを重ね、出走態勢を整えてきた。

１８日の１週前追い切りは美浦Ｗでサトノラポール（４歳１勝クラス）との併せ馬。６Ｆ８２秒７−３７秒６−１１秒３を計時して２馬身先着を決めた。この走りに鹿戸師は「２週前には体に余裕があったけど、反応が全然違ったね。年齢を重ねて良化のペースが遅くなってきた分、それを見越して早めに入厩させたから」と十分な乗り込みの効果を実感していた。

２４日朝も美浦坂路を軽快に駆け上がった。またがった三浦は「状態は上がっています。いつも通りの感じですね。すごく気配も良かった。現段階で申し分ないです」と声を弾ませる。ウインカーネリアンは三浦にとって記念すべきＪＲＡ・Ｇ１初勝利をもたらした相棒。この中間もここまで４度も追い切りの手綱を取るなど、つきっきりで調整している。「昨秋にＧ１を勝ってくれたし、その状態はしっかり維持してくれていると思っています」と体調面に太鼓判を押す。まだまだ若い９歳馬。健在ぶりを走りで証明してみせる。