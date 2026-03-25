米１０年債利回り上昇 中東情勢への懸念根強い 終了間際に急速に上げ幅縮小＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 中東情勢への懸念根強い 終了間際に急速に上げ幅縮小＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:40）（日本時間05:40）

米2年債 3.867（+0.016）

米10年債 4.346（+0.004）

米30年債 4.915（+0.002）

期待インフレ率 2.319（-0.018）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。中東情勢への懸念が根強く、原油相場が反発する中、利回りも上昇。この日の２年債入札で最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことも利回りを押し上げた。



ただ、終了間際になって原油安とともに急速に上げ幅を縮小している。



２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+５０）。



＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.936％（WI：3.918％）

応札倍率 2.44倍（前回：2.63倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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