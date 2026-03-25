米国債利回り（NY時間16:40）（日本時間05:40）
米2年債　 3.867（+0.016）
米10年債　4.346（+0.004）
米30年債　4.915（+0.002）
期待インフレ率　　2.319（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。中東情勢への懸念が根強く、原油相場が反発する中、利回りも上昇。この日の２年債入札で最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことも利回りを押し上げた。

　ただ、終了間際になって原油安とともに急速に上げ幅を縮小している。

　２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+５０）。

＊米２年債入札結果
最高落札利回り　3.936％（WI：3.918％）
応札倍率　　　　2.44倍（前回：2.63倍）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美