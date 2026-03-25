Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ大崎玲央（３４）が、「仲の良い」先輩との“初対戦”を心待ちにした。チームは２４日、オフを挟み、札幌・宮の沢で練習を再開。２８日のアウェー・Ｊ２藤枝戦に向けて調整した。

藤枝を今季から率いる槙野智章監督（３８）は、大崎がＪ１神戸に所属していた２０２２年、一緒にプレーした。センターバックでコンビを組んだり、大崎がボランチで槙野氏がセンターバックに入るなど、１年間をともに戦った４歳年上の先輩と、選手と指揮官として初めて相まみえる。

「槙さんは選手のモチベーションを上げるのは上手だと思うし、より選手に近い目線でやってるんじゃないかなと。言語化するのも上手だし、俺の勝手なイメージだけど、提示の仕方とかもうまいんじゃないかなと。選手と良い関係性でできてるんじゃないですかね」。食事にもよく行くなど、性格を知る先輩の指導法を大崎はそう思い描く。サッカーに関しても「（浦和時代に）ミシャさん（現Ｊ１名古屋のペトロヴィッチ監督）と長くやっていた分、後ろからのビルドアップとか浸透してる感はある」と攻撃的スタイルを警戒した。

旧知の先輩との対戦へ、心身ともに準備は整っている。今季の出場はホーム開幕戦の第４節・岐阜戦での１試合、３分のみ。２連勝中の直近２戦はベンチ入りするも、ピッチに立っていない。それでも「腐らずにと言う方はこの年になったらおかしいけど、やり続けるしかない」と前だけを向き、日々取り組んでいる。

３キロ絞ってキャンプインするなどし「いつ出番が回ってきてもいい準備はしている。コンディションのところは問題ない」と状態に不安はない。「スタメンだろうと途中からだろうと、人を動かすこともそうだし、ゲームを落ち着かせるところとかはできると思う」。今季初の３連勝に貢献すべく、大崎が出場の時を待つ。（砂田 秀人）