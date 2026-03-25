4月12日より日本テレビ系で放送がスタートする志尊淳主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』の韓国キャストとして、キム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクの出演が発表された。

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本作は、秋元康が企画を務めるオリジナルラブストーリー。脚本は、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）の川粼いづみが手がける。

本作が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる志尊が、幼い頃に両親を失くし、韓国有数の財閥の養子となったが養父の死後に韓国の家を追い出される日本人青年のキム・ミンソク（青木照）役を担当。仁村紗和が、町の小さな診療所で働き、キム・ミンソクと惹かれ合っていく医師・桃子を演じる。

『愛の不時着』などで知られるオ・マンソクが演じるのは、ミンソクの養父で、韓国有数の財閥「ファングムホテルグループ」の社長キム・ジョンフン。ミンソクの実父・優とは日本での留学時代に親友だったことが縁でミンソクを養子として迎え、実の子どものように愛してくれたジョンフン。ミンソクに静かに寄り添い、支えてきた彼の死が物語を大きく動かしていく。

『イカゲーム』などのキム・ジュリョンが演じるのは、ミンソクの養母キム・キョンファ。キョンファは実子であるヒスンのことを溺愛し、ジョンフンとは対照的にミンソクには何かとキツくあたってきた。ファングムホテルグループの後継者に指名されたミンソクのことを邪魔に思っている。

『スタートアップ：夢の扉』などのキム・ドワンが演じるのは、ミンソクの養兄キム・ヒスン。養子となったミンソクを実の弟のようにかわいがってきたヒスンだったが、後継者がミンソクに決まったことで気まずい仲に……。温かくキム家に迎えられたはずだったが、ジョンフンの死によってミンソクの人生が一変。彼を待ち受けていたのは、想像を超える試練だった。志尊との共演シーンは、第1話から織り込まれていく。

コメントキム・ドワン

こんにちは。キム・ヒスン役を演じる俳優のキム・ドワンです。 まずは『10回切って倒れない木はない』に出演することができ、とても嬉しく、期待に胸が高鳴っています。日本のドラマに出演するのは今回が初めてなので、少し緊張もしていますが、ヒスンというキャラクターが非常に魅力的だと感じ、とても意欲が湧き、しっかりと表現してみたいと思いました。素晴らしい現場で最善を尽くし、ヒスンを魅力的に描き出せるよう頑張ります！ たくさんの期待と関心をお願いいたします。ありがとうございます！

キム・ジュリョン

『10回切って倒れない木はない』を通じて、日本の視聴者の皆様により身近にお会いできることになり、本当にワクワクしていますし、感謝の気持ちでいっぱいです。言葉や文化は違いますが、現場では俳優もスタッフも皆が心を一つにし、お互いを思いやりながら楽しく撮影しています。特に、日韓両国の俳優たちが作り出す呼吸とエナジーは本当に印象的で、視聴者の皆様にもその特別なシナジーを感じていただけると思います。私が演じるキム・キョンファという人物が、物語の流れの中でどのような変化をもたらすのか、そしてどれほど緊張感を持って物語をかき乱していくのか、ぜひ期待していただければ嬉しいです。そして、ぜひリアルタイムでも視聴していただけたら、本当に本当に嬉しいです！たくさんの関心と愛をお願いいたします。ありがとうございます！

オ・マンソク

このたび、『10回切って倒れない木はない』に出演することになり、大変嬉しく思っております。特に、日本のドラマへの初めての出演で、素晴らしいキャストの皆様や監督、そして最高のスタッフの方々とご一緒できることに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。今回のドラマ『10回切って倒れない木はない』が、視聴者の皆様からたくさんの愛をいただける作品になるよう、私も最善を尽くします。ありがとうございます！（文＝リアルサウンド編集部）