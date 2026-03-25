おへそもチラッ　韓国の消えた“天才美女バレー選手”、黒紐キャミ姿の大胆オフショット

韓国代表としても活躍した女子バレーボール選手のイ・ダヨンが、美スタイル際立つプライベートSHOTでファンを魅了している。

【写真】見えちゃいそう…イ・ダヨンの意外な美スタイル

イ・ダヨンは最近、インスタグラムで「疲れた」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、自宅と思われる室内で鏡越しに自撮りをする様子が写っている。

キャップに隠れて表情こそ見えないものの、黒のキャミソールに同色のレギンスを合わせたスポーティーな服装で引き締まったスタイルを惜しげもなく披露。タイト目なトップスからは意外なボリューム感も伝わり、多くのファンを虜にさせていた。

投稿には、「ビューティフル！」「本当に可愛いですね」「あなたが一番美しい」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヨンInstagram）

イ・ダヨンは1996年10月15日生まれの29歳。双子の姉イ・ジェヨンとともに韓国女子バレー界の有望株として注目を集め、韓国代表でも主力セッターとして多くの国際大会を経験した。国内プロバレーのVリーグでも屈指の人気選手として活躍していたが、2021年に学生時代のいじめが発覚して所属チームでの無期限出場停止、代表資格はく奪処分などを受けると、以降は海外を拠点に現役を続行。昨季はアメリカのサンディエゴ・モジョでプレーした。姉ジェヨンは2025年7月より日本SVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属している。