　25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比790円高の5万3030円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては777.72円高。出来高は1万6282枚だった。

　TOPIX先物期近は3607ポイントと前日比61ポイント高、TOPIX現物終値比47.33ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53030　　　　　+790　　　 16282
日経225mini 　　　　　　 53040　　　　　+800　　　353047
TOPIX先物 　　　　　　　　3607　　　　　 +61　　　 23478
JPX日経400先物　　　　　 32535　　　　　+340　　　　 887
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　+6　　　　1582
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース