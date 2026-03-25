日経225先物：25日夜間取引終値＝790円高、5万3030円
25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比790円高の5万3030円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては777.72円高。出来高は1万6282枚だった。
TOPIX先物期近は3607ポイントと前日比61ポイント高、TOPIX現物終値比47.33ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53030 +790 16282
日経225mini 53040 +800 353047
TOPIX先物 3607 +61 23478
JPX日経400先物 32535 +340 887
グロース指数先物 705 +6 1582
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3607ポイントと前日比61ポイント高、TOPIX現物終値比47.33ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53030 +790 16282
日経225mini 53040 +800 353047
TOPIX先物 3607 +61 23478
JPX日経400先物 32535 +340 887
グロース指数先物 705 +6 1582
東証REIT指数先物 売買不成立
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