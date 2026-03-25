声優の岡咲美保さんと吉永拓斗さんが、日本テレビ系で放送される特別番組『news every.特別編 春の推しアニメ 声優深掘りスペシャル』（28日午後2時30分から関東ローカルで放送 以降、全国で順次放送）に出演することが発表されました。

■4月から“フラアニ”放送時間が拡大

2023年10月から、日本テレビ系30局ネットで毎週金曜よる11時に放送している『FRIDAY ANIME NIGHT』（通称：フラアニ）が、4月から放送時間が1時間に拡大し、アニメ作品も2枠にパワーアップ。4月3日よる11時からは、第4期の放送となる『転生したらスライムだった件』、よる11時30分からは、コミックスシリーズ累計80万部超え（出版社発表）の人気マンガが原作の『スノウボールアース』が放送されます。

番組では、『news every.』内で定期的に放送されている声優企画の特別編として、“アニメ・声優オタク”としても知られる伊藤遼アナウンサーが、『転生したらスライムだった件』で主人公のリムル＝テンペスト役を務める声優の岡咲美保さん、『スノウボールアース』の主人公・流鏑馬鉄男役を務める声優で俳優の吉永拓斗さんにインタビューします。

■作品の魅力やアフレコ秘話を語る

岡咲さんは、アニメ『転生したらスライムだった件』のリムル役オーディションの秘話や、声優を目指した意外なキッカケを明かします。また、吉永さんへのインタビューでは、作品の見どころや思いだけではなく、アニメ『スノウボールアース』宣伝大使の日向坂46・正源司陽子さんからの質問に回答。2人が作品の魅力からアフレコ秘話まで語りつくします。

さらに、番組では劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）や、アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（4月4日午後5時30分から放送）の情報も放送されるということです。

■初回放送ではプレゼント企画を実施

また、アニメの初回放送となる4月3日は、フラアニ拡大記念特別企画として、合同でデータ放送プレゼント企画が実施され、『転生したらスライムだった件』と『スノウボールアース』を視聴してスタンプを獲得すると、極上牛肉プレゼントにも応募できるということです。

特別番組『news every.特別編 春の推しアニメ 声優深掘りスペシャル』は、日本テレビで3月28日午後2時30分から放送です。（順次全国で放送予定）