M!LK、初のストリーミング1位 「爆裂愛してる」登場6週目で上昇【オリコンランキング】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、3月25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の1位を獲得した。
【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV
2月9日より配信された「爆裂愛してる」が2026年2月23日付で5位に初登場以降、3月2日付から前週3月23日付まで4週連続で2位をキープし、今週3月30日付でついに1位に浮上した。
週間再生数923万2950回は、同曲が記録した930万3451回（2026年3月2日付）に次ぐ週間再生数となった。累積再生数は5225万9835回。
2位にはBE:FIRSTの「BE:FIRST ALL DAY」が週間再生数831万595回で初登場した。
3位は米津玄師の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）主題歌「IRIS OUT」が週間再生数815万2633回でランクイン。2025年9月29日付の同ランキング初登場から27週連続でTOP3入りしている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞
【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV
2月9日より配信された「爆裂愛してる」が2026年2月23日付で5位に初登場以降、3月2日付から前週3月23日付まで4週連続で2位をキープし、今週3月30日付でついに1位に浮上した。
週間再生数923万2950回は、同曲が記録した930万3451回（2026年3月2日付）に次ぐ週間再生数となった。累積再生数は5225万9835回。
3位は米津玄師の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）主題歌「IRIS OUT」が週間再生数815万2633回でランクイン。2025年9月29日付の同ランキング初登場から27週連続でTOP3入りしている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞