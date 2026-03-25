「毎日杯・Ｇ３」（２８日、阪神）

重賞勝ちで僚馬に続く。前走のシンザン記念で鋭い末脚を繰り出したアルトラムス。結果は３着だったが、キャリア２戦目で挑んだのはこの馬だけ。野中師は「内容は強かった。出遅れて致命的と思ったけど。最後の脚は迫力がある」と“負けて強し”を強調する。

牧場でトモを骨折して手術するなど、デビューまでの道のりは決して順調だったわけではない。「ここまで早く使えるとは思っていなかったし、まだ緩い。それでも、こちらが思っているよりもいいパフォーマンスをしている。馬体の割にストライドが伸びる。ポテンシャルが高い」と指揮官は素質を高く評価する。

ゲートは課題だが、それを補って余りあるだけの能力を持つ。新馬戦でＶへと導いたレーンが「マナーが良く、とてもいい馬」と評したことからもそれが分かるが、野中師も「ゲートの中で悪さをするわけじゃないけど、性格が幼くて緊張する感じ。もともと速くはないけど、道中でかかったりすることが全然ない。すごく乗りやすいバランスで走るから競馬がしやすい」とセンスの良さに感心しきりだ。

先週、若葉Ｓを制し、皐月賞出走の切符をつかんだ僚馬マテンロウゲイルに続きたい一戦。「前回も普通にゲートを出てたら勝っていただろうし。まだ緩いから千八の方がいいと思う。調教はも少しずつ動けるようになっているし、まだまだ良くなりそう」。東上最終便で賞金を加算する。