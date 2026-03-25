「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２４日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉ファルコンＳを制したダイヤモンドノット（牡、福永）はＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）へ。ジョッキーは未定。若葉Ｓを制したマテンロウゲイル（牡、野中）は優先出走権を獲得した皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）を予定。「今週様子を見て、問題なければ皐月賞へ。強い勝ち方だったからね」と野中師。２２日の阪神で１勝クラスを勝ったシラヌイ（牝、高橋亮）は葵Ｓ（５月３０日・京都、芝１２００メートル）を予定。水仙賞で８着に敗れたコウギョク（牝、昆）はフローラＳ（４月２６日・東京、牝芝２０００メートル）へ向かう。

〈美浦〉２１日の中山で１勝クラスを勝ったスペルーチェ（牡、宮田）はＮＨＫマイルＣを目標に調整する。２月の東京で未勝利戦を勝ち上がったレイヒストリコ（牡、黒岩）は山吹賞（４月４日・中山、芝２２００メートル）へ。昇竜Ｓ３着のルクスレイモンド（牡、上原佑）はバイオレットＳ（４月５日・阪神、ダート１４００メートル）、僚馬レダアトミカ（牝）は忘れな草賞（４月１２日・阪神、牝芝２０００メートル）へ向かう。