『面倒な白髪染め』より断然コッチ！【40・50代】シャレ見えも叶う♡「白髪ぼかしボブ」

白髪を隠すのではなく、ハイライトや明るい色味でなじませる白髪ぼかしが話題を呼んでいます。今のボブにマンネリを感じたら、細かな筋感や透明感のあるカラーを取り入れてみませんか？ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすい、オシャレさと快適さを両立した白髪ぼかしボブをご紹介します。

エアリーな質感のグレージュレイヤーボブ

オレンジ味を抑えたグレージュカラーが、上品な印象のスタイルです。毛束を重ねてコロンとした丸みのあるシルエットを作り、さらに細めのナチュラルなハイライトを忍ばせることで、軽やかさをプラス。短めのレングスなので、首元をすっきりと見せたいこれからの季節にもピッタリです。

まろやかベージュの切りっぱなしボブ

白髪を活かしながらまろやかなベージュカラーに仕上げた、つるんと艶やかな切りっぱなしボブです。ハイライトと白髪が混ざり合うことで、自然で抜け感のあるコントラストに。スタイリングはウェット感を出すことで、大人らしい洗練されたムードを演出。毛先をほんのり外側へ逃がして、遊び心も添えています。

表情が明るく見えるオリーブグレージュボブ

王道の丸みボブに程よくくすんだオリーブグレージュのカラーリングを施し、白髪をぼかしています。顔まわりを中心にハイライトを入れることで、表情をパッと明るい印象に見せてくれそう。明るすぎないトーンながらも透明感があり、落ち着いた雰囲気の中に今どきなニュアンスが感じられます。

暖色ブラウンが映えるグラデーションボブ

ふんわりとした丸みのあるグラデーションボブ。明るめのカラーで白髪をハイライトのように活かすことで、立体感のある仕上がりを実現。カットによる柔らかなフォルムと色彩の重なりが、大人の女性に相応しい凛とした佇まいを叶えてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@yuuna__iwama様、@kaito_osaka.design様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里