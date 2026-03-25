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意外と知らない？スマホ画面に表示されたQRコードを読み取る簡単な裏ワザ【LINE専門家ひらい先生が解説】

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生（平井友裕）が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「画面内QRを読み取る正しい方法」と題した動画を公開。友人からLINEで送られてきたり、SNS上で見かけたりする、スマートフォン画面に表示されたQRコードの読み取り方法を解説している。



動画によると、スマホ内のQRコード付き画像を読み取る方法は主に3つあるという。一つ目は「LINEアプリ」、二つ目は「Googleアプリ」、三つ目は「Googleフォト」を使った方法である。今回は、多くの人が利用しているLINEアプリを使った簡単な手順を紹介している。



まず、LINEアプリのホーム画面を開き、画面右上にある友だち追加のアイコン（人の形にプラスマーク）をタップする。次に、画面上部に表示されるメニューから「QRコード」を選択すると、カメラが起動する。通常、ここから外部のQRコードを読み取るが、スマホ内の画像を読み取る場合は、画面右下に表示される写真一覧のようなアイコンをタップする。



すると、スマートフォン内に保存されている画像が一覧で表示されるため、読み取りたいQRコードが写っている画像を選択する。画像を選ぶと、LINEが自動的にQRコードを認識し、画面上部にリンク先のURLが表示される。このURLをタップすれば、ウェブサイトにアクセスしたり、LINEの友だち追加画面に移動したりできる。



この手順は、あらかじめQRコードが写っている画像をスクリーンショットなどで保存しておく必要がある。友人から送られてきた画像や、ウェブサイトで見つけたQRコードの画像を一度保存する手間はあるが、カメラをかざせない状況でもスムーズに情報を読み取ることが可能になる。これまでスマホ内のQRコードの読み取り方が分からなかった人にとって、覚えておくと便利なテクニックの一つと言えるだろう。