「一応共有です」が口癖の上司がダメすぎた　判断を一切せず現場混乱、「裏では完全に期待ゼロ」と部下

高い給料をもらっているのに、責任を取らない上司にうんざりしている人は多いだろう。投稿を寄せた大阪府の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収650万円）は、上司についてこう明かす。（文：長田コウ）

「事実は流すが、判断しない管理職（＝中継器型）」

「給料は『意思決定コストへの対価』なのに、コストを負担していない」

男性によると、この上司はメールやSlack、口頭で「起きている事実」を大量に共有してくるものの、優先順位を決めず、方針も示さず、決定を引き取らないという。

「『一応共有です』『念のため回します』が口癖」

給料泥棒に見える理由について、的確に分析している。

「判断・決定・リスク引受という管理職の本質を一切やっていない。現場は情報は増える、迷いも増える。結果、誰かが吸収する」

「給料は『意思決定コストへの対価』なのに、コストを負担していない」

本来果たすべき役割を放棄し、ただ情報を右から左へ流しているだけなら、現場に負担がしわ寄せされるのも当然だ。周囲からの評価もシビアである。

「『あの人に聞いても意味ないよね』表向きは丁寧、裏では完全に期待ゼロ。優秀な人ほど直接すっ飛ばす（＝組織の空洞化）」

高い給料をもらいながら意思決定を避けているのであれば、部下からの評価が下がるのも当然と言えそうだ。

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