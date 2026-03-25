旅先で現地の人と気軽にお茶や食事が楽しめる！ ミールステイ

記事ポイント 旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ男女1対1の利用を認めない特許取得済みの安心設計多言語表示・複数通貨決済で国内外の旅行者に対応 旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ男女1対1の利用を認めない特許取得済みの安心設計多言語表示・複数通貨決済で国内外の旅行者に対応

旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリが登場しました。

ミールステイが提供する「ミールステイ」は、観光地を巡るだけでは得られない人と人との交流を届ける新しいサービスです。

ミールステイ「ミールステイ」

サービス名：ミールステイ提供元：株式会社ミールステイ代表：刈田 毅（かりた たけし）

ミールステイは、旅行者が現地の人とレストランやカフェで待ち合わせをし、一緒にお茶や食事を楽しみながら会話できるスマートフォンアプリです。観光名所だけでは知ることのできない地域の魅力や文化に触れられます。

言語や安全面の不安から旅行中に現地の人と交流する機会は限られがちですが、ミールステイはこうした課題を解決し、安心してつながれる仕組みを整えています。

特許取得済みの安心設計

ミールステイの最大の特徴は、男女1対1での利用を認めていない設計にあります。同性同士の1対1または複数人での利用を基本とし、異性間の出会い目的ではなく一期一会の交流を楽しむ場として機能しています。

この性別を考慮したマッチング制御の仕組みは特許を取得済みで、女性やパートナーがいる方にも安心の環境です。

現地の人（アテンダント）にはガイドの資格や専門知識は不要で、旅行者をもてなしたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。おすすめの飲食店を紹介したり普段の暮らしについて話したりと、肩ひじ張らない自然な交流が旅行者にとって特別な体験となっています。

国内外の旅行者に対応した仕組み

ミールステイでは、1対1だけでなく複数人での利用にも対応しています。現地の人がひとりで参加することに不安を感じる場合でも、友人やパートナーと一緒に加われる仕組みです。

国内旅行者に加え海外からの旅行者も利用しやすいよう、多言語表示や複数通貨での決済にも対応しています。北海道から沖縄まで全国でアテンダントの登録が進み、海外での商標・特許取得も進行中です。

代表の刈田毅氏は「心に残っているのは、景色や料理よりも旅先で出会った現地の人との一期一会の交流」とコメントしています。そうした出会いを偶然に任せず、誰もが気軽に安心して楽しめる形で届けたいという想いからミールステイは生まれました。

観光だけでは味わえない現地の人との自然な交流体験を届けるサービスです。特許取得済みの安心設計により、女性やパートナーがいる方も気軽に利用できます。多言語・複数通貨対応で、国や言語を問わず幅広い旅行者が楽しめる仕組みとなっています。

ミールステイの紹介でした。

よくある質問

Q. ミールステイは男女1対1で利用できますか？

A. 男女1対1での利用は認められていません。同性同士の1対1、または複数人での利用が基本となっています。この仕組みは特許を取得しており、異性間の出会い目的ではなく安心して交流を楽しめる設計です。

Q. 現地の人（アテンダント）になるには資格が必要ですか？

A. ガイドの資格や専門知識は不要です。旅行者をもてなしたいという気持ちとコミュニケーションへの前向きな姿勢があれば、誰でも参加できます。

Q. 海外からの旅行者も利用できますか？

A. 多言語表示や複数通貨での決済に対応しており、海外からの旅行者も利用できます。国や言語を問わず交流体験を楽しめる環境が整っています。

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