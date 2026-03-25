第１試合で出場３２校が全て登場。巨人・榑松伸介スカウトディレクター（４９）が、目を引いた選手について語った。

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最初に挙げたいのは、大ホームランを放った山梨学院の菰田君ですね。初戦のファーストスイングで、見る者の度肝を抜いた。岡本和真選手（ブルージェイズ）が智弁学園で初めて甲子園に出た時（１４年センバツ）、三重との初戦の第１打席に本塁打を打った場面を思い出しました。

「ＢＩＧ３」では、横浜の織田君、沖縄尚学の末吉君も成長を示しました。織田君はフォームに躍動感が加わり、ストレートの威力が増していた。末吉君は変化球を上手に使い、昨年の「剛」だけでなく「柔」の部分も見せました。投手で最も株を上げたのは、智弁学園の杉本君でしょう。打力のある花巻東を力でねじ伏せました。

野手でずば抜けていたのは、横浜の池田君。守備だったら、プロでもすぐに通用するくらいの力を持っています。

２年生では、大阪桐蔭・川本君、九州国際大付・岩見君、横浜・小林君に魅力を感じました。皆、身長１８５センチ以上のサウスポー。スケールが大きく、来年は「ＢＩＧ３」と呼ばれているかもしれません。