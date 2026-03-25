◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

新企画スタート 馬トクの東西トレセン担当記者が、馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する新企画「Ｇ１トク捜リレー」がスタート。春の短距離王決定戦、第５６回高松宮記念・Ｇ１（２９日、中京）でオープニングを飾るのは、デビュー２１日連続万馬券を的中した松ケ下純平記者。パンジャタワーなどＧ１馬がそろうなか、ルーキーは同じタワーオブロンドン産駒＆４歳馬のレイピアに注目した。

１月４日の本格的な紙面予想デビューから３月７日まで２１日連続万馬券を的中。ハイパールーキーというありがたい？称号をもらったが、ストップして「マイナールーキー」に…。春Ｇ１初参戦となる高松宮記念では穴馬をしっかりと見抜いていきたい。

記者が注目したいのはレイピア。Ｇ１馬４頭を含む、重賞勝ち馬１４頭の豪華メンバーの一戦。２５年ＮＨＫマイルＣ勝ち馬のパンジャタワーが有力馬の一頭だが、同じタワーオブロンドン産駒、同じ４歳馬が気になっている。

２歳時は制御ができないほど気性が強かったが、ハミやメンコなどに工夫を凝らし、前進気勢を生かして調教。新馬戦２着後から担当する篠原助手は「とにかくこの馬の邪魔にならないように調整しています」とリズムを大切に育ててきた。

重賞タイトルこそないが、通算１７戦はパンジャタワーを９戦上回る豊富なキャリア。０秒８差の１１着と大敗した昨夏のキーンランドＣ以外は、すべて掲示板内と安定感も光る。同レースは初の滞在競馬で、同助手も「大事にやりすぎたかな」と敗因に挙げる。以降はスイッチを入れる調整にシフト。坂路では３ハロン３６秒台を毎回たたき出し、カイバもよく食べて、デビュー時から約３０キロパワーアップ。心身ともに成長している。

明け４歳初戦のシルクロードＳは、１７番枠からスローペースで差し込み２着。続くオーシャンＳは２番枠からハイペースで追い込み２着。昨年１１月の逃げ切り勝ちを含めた自在性も魅力だ。「本当になんとかタイトルを取らせたい。それだけのものは持っているし、しっかり送り出したいです」と、篠原助手の熱量も高かった。いきなりのビッグタイトル獲得なるか、追い切りや本番までチェックを続けていきたい。（松ケ下 純平）