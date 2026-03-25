◆センバツ第６日 ▽１回戦 大阪桐蔭４―熊本工（２４日・甲子園）

甲子園にニューヒーローが現れた。大阪桐蔭の身長１９２センチ左腕・川本晴大（２年）が、６回２死まで無安打の快投を見せ、１４奪三振で完封勝利。球場表示では自己最速を１キロ更新する１４７キロをマークし、巨人スカウトの計測では１５１キロをたたき出した。センバツでの２年生投手の１４奪三振以上の完封は、怪童と言われた浪商（現大体大浪商）の尾崎行雄、専大北上・畠山司以来、３人目の快挙。第２試合から２回戦となり、中京大中京（愛知）と八戸学院光星（青森）が８強入りを果たした。

大阪桐蔭の大型左腕・川本がド派手な甲子園デビューを果たした。６回２死まで無安打投球。被安打３、１４三振を奪い１５０球の完封勝利だ。「練習試合でも７回がマックスで１００球も超えたことなかった。初めての経験をしました」。自身も驚く好投に、１９２センチの長身をすくめるようにして喜んだ。

西谷浩一監督（５６）の「ボールが荒れるのはしょうがないから、それを生かして投げろ」という言葉を信じた。ワインドアップで胸を張り出し上からたたく。より大きく、より高く。自信を持って投げ続けた。

センバツの２年生投手による２ケタ奪三振完封は、怪童と呼ばれた１９６１年に２戦連続で達成した浪商（現大体大浪商）の尾崎行雄、７２年の専大北上・畠山司以来、５４年ぶり３人目。川本が憧れるＯＢの前田悠伍（ソフトバンク）は２２年に２度、２ケタ奪三振も完投はなかった。

中学３年でＵ―１５日本代表に選出され、Ｗ杯で世界一に輝いた怪物サウスポー。甲子園に行くために地元の埼玉から大阪桐蔭に進んだ。昨秋からベンチ入りすると、冬場は猛練習で体をいじめ抜いた。アップ後の全体練習の間にグラウンド１０週。足首が硬い特性に合わせたウェートトレで鍛えた土台が出力を上げた。終盤のピンチでギアチェンジ。１点リードの７回１死三塁ではスクイズを試みた打者を剛球でファウルに。得点を許さず「ファウルにすることを意識してできました」と、してやったりだ。

甲子園の球場表示は最速を１キロ更新する１４７キロも、ネット裏の巨人や中日のスカウトのスピードガンでは１５１キロと大台を突破した。「球速は意識しなかったけれど、指にかかって、感触がよかったので、そのくらい出ているかなと思いました」とはにかんだ。巨人・榑松スカウトディレクターは「スケールがあってバランスもいい。大きな体で変化球を起用に投げる。どんな投手に成長するのか楽しみ」と絶賛した。

春夏１０度目の全国制覇へ快勝発進。「下級生らしく日本一に貢献できるように頑張りたい」。横浜・織田、沖縄尚学・末吉、花巻東・古城はすでに敗退。山梨学院・菰田も左手首骨折で今後の出場は不透明となるなど、大会の“四天王”が苦しむ中で、また甲子園にスター候補が現れた。川本の剛腕がさらなる旋風を巻き起こす。（高柳 義人）

▼２年生３人目の春１４Ｋ以上で完封勝利 大阪桐蔭の２年生・川本晴大が１４奪三振で完封勝利。２年生投手のセンバツで２ケタ奪三振完封は、１２年１回戦（対別府青山）の関東第一・中村祐太（１３Ｋ）以来、１４人目、１７度目。大阪の２年生投手では、６１年１回戦（対日大二・１７Ｋ）、２回戦（対明星・１０回、１４Ｋ）と２試合連続で記録した浪商・尾崎行雄と、２人目。また、１４奪三振以上でマークしたのは、６１年尾崎、７２年１回戦（対花園・１５Ｋ）の専大北上・畠山司に次ぎ、川本が３人目だ。

◆川本 晴大（かわもと・はると）

▽生まれとサイズ ２００９年９月９日、埼玉・飯能市生まれ。１６歳。血液型Ａ。身長１９２センチ、体重９５キロ。小６で１７８センチで高校入学時は１９０センチ。足のサイズは３４センチ。

▽球歴 双柳小１年で野球を始め泉ホワイトイーグルスに所属。小６でライオンズジュニアに選出。飯能第一中では武蔵嵐山ボーイズと東京城南ボーイズでプレー。武蔵嵐山では２年春夏、全国大会に出場。中３夏にＵ―１５日本代表に選ばれ第６回ＷＢＳＣ Ｕ―１５Ｗ杯（コロンビア、井端監督）で世界一に。大阪桐蔭では１年秋からベンチ入り。遠投１００メートル、５０メートル走・６秒９。左投左打。

▽野球一家 父・真大さんは埼玉栄でプレー。２歳年下の弟・結大は右投左打の投手で、小６でライオンズジュニア。現在は東京城南ボーイズに所属。

▽好きなもの チームは地元・西武、選手はＯＢのソフトバンク左腕・前田悠伍。食べ物はすし、ステーキ。タレントはお笑いコンビ・錦鯉。

▽癒やし系 捕手の藤田は「おっとりしていたて柔らかいですね」、担任の西谷監督は「天真爛漫（らんまん）、明るい子」と表現。入学当初は関西弁とは違うイントネーションに「いじられたけれど、今は大丈夫です」。