電気代でポイントが貯まる！ エブリポイント「エブリでんき」

記事ポイント ポイ活アプリ「エブリポイント」に電力サービス「エブリでんき」が登場auエネルギー＆ライフとの提携による全国対応の安心な電力供給2026年6月18日までの申し込みで4,500円相当のポイント還元 ポイ活アプリ「エブリポイント」に電力サービス「エブリでんき」が登場auエネルギー＆ライフとの提携による全国対応の安心な電力供給2026年6月18日までの申し込みで4,500円相当のポイント還元

ピクセラが提供するポイ活アプリ「エブリポイント」に、電力サービス「エブリでんき」が加わりました。auエネルギー＆ライフとの提携により、日常の電気使用でポイントが貯まるサービスとなっています。2026年6月18日までに申し込むと、4,500円相当のポイントがもらえるキャンペーンも実施中です。

エブリポイント「エブリでんき」

サービス名：エブリでんき受付開始日：2026年3月18日（水）提供エリア：全国（沖縄・一部離島を除く）提携先：auエネルギー＆ライフ株式会社

「エブリでんき」は、エブリポイントアプリと連携した電力サービスです。日常の電気使用を通じてEveryPoint（エブリポイント）が貯まり、貯まったポイントは約60社の他社ポイントや電子マネーに交換できます。

ピクセラは「日常がまるごと資産になる」世界の構築を掲げており、生活に欠かせないインフラである電気をサービスラインナップに加えています。2026年2月の大型アップデートではアプリの起動速度が2倍に向上し、操作性も大きく改善されました。

auエネルギー＆ライフとの提携

本サービスでは、auエネルギー＆ライフが電気サービスの仕組み提供および契約管理を担っています。全国規模で展開してきた実績を活かした安心のサービス基盤が特徴です。

初めて電力会社を切り替える方にもわかりやすいサポート体制を整えているほか、電気の利用状況や契約情報を確認できる「でんきアプリ」も提供しています。日々の電気利用を見える化し、継続しやすい体験が実現されています。

キャンペーン概要

2026年6月18日までに申し込んだ方には、開通時に500,000ポイント（4,500円相当）が付与されます。2026年6月19日以降の申し込みでは、300,000ポイント（2,700円相当）の還元です。

付与の条件として、申し込み月を含む4か月後の月末までに開通している必要があります。申し込みはエブリポイントアプリ内から手軽に行えます。

ピクセラの藤岡毅代表取締役社長は「ポイ活を生活インフラへ」を掲げ、数十兆円規模の生活固定費市場への参入を表明しています。重たい資産を持たないアセットライト型モデルで顧客接点を拡大し、エブリポイント経済圏の規模拡張を加速させる方針です。

「エブリポイント」は、業界最高水準のポイント還元率を誇るポイ活アプリです。「歩く」「移動する」「ゲームを楽しむ」といった日常の行動でポイントが貯まり、約60社のポイントや電子マネーに自由に交換できます。今回の「エブリでんき」追加により、毎月の電気代もポイントの対象となっています。

日常の電気使用がそのままポイントに変わる、生活に密着したサービスです。auエネルギー＆ライフの全国インフラを活用した安定した電力供給と、初めてでも安心のサポート体制が整っています。2026年6月18日までの申し込みで4,500円相当のポイントがもらえるキャンペーンも魅力となっています。

エブリポイント「エブリでんき」の紹介でした。

よくある質問

Q. エブリでんきの提供エリアはどこですか？

A. 全国で利用できます。ただし、沖縄および一部離島は対象外となっています。

Q. キャンペーンのポイント付与条件は何ですか？

A. 申し込み月を含む4か月後の月末までに開通していることが条件です。2026年6月18日までの申し込みで500,000ポイント（4,500円相当）、6月19日以降の申し込みで300,000ポイント（2,700円相当）が付与されます。

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