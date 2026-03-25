『スタートアップ：夢の扉』出演のキム・ドワン、志尊淳の養兄役 『10回切って倒れない木はない』出演決定【コメント全文】
韓国俳優のキム・ドワンが、志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）に出演することが決定した。日本のドラマ初出演となり、主人公のキム・ミンソク／青木照（志尊）の養兄を演じる。
【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク（志尊）は、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
キム・ドワンは、国境を越えて熱い支持を集めた青春群像劇『スタートアップ：夢の扉』では、等身大の青年・キム・ヨンサンを好演。『十八の瞬間』『九尾の狐とキケンな同居』『イ・ドゥナ！』『ウエディング・インポッシブル』『ONE：ハイスクールヒーローズ』と自然体の演技が光る人気ドラマには欠かせない若手実力派俳優である。
本作では、ミンソクの養兄であるキム・ヒスンを演じる。養子となったミンソクを実の弟のようにかわいがってきたヒスンだったが、後継者がミンソクに決まったことで気まずい仲になる。
【コメント全文】
■キム・ドワン（キム・ヒスン役）
こんにちは。キム・ヒスン役を演じる俳優のキム・ドワンです。
まずは『10回切って倒れない木はない』に出演することができ、とてもうれしく、期待に胸が高鳴っています。日本のドラマに出演するのは今回が初めてなので、少し緊張もしていますが、ヒスンというキャラクターが非常に魅力的だと感じ、とても意欲が湧き、しっかりと表現してみたいと思いました。
すばらしい現場で最善を尽くし、ヒスンを魅力的に描き出せるよう頑張ります！たくさんの期待と関心をお願いいたします。ありがとうございます！
【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク（志尊）は、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
本作では、ミンソクの養兄であるキム・ヒスンを演じる。養子となったミンソクを実の弟のようにかわいがってきたヒスンだったが、後継者がミンソクに決まったことで気まずい仲になる。
【コメント全文】
■キム・ドワン（キム・ヒスン役）
こんにちは。キム・ヒスン役を演じる俳優のキム・ドワンです。
まずは『10回切って倒れない木はない』に出演することができ、とてもうれしく、期待に胸が高鳴っています。日本のドラマに出演するのは今回が初めてなので、少し緊張もしていますが、ヒスンというキャラクターが非常に魅力的だと感じ、とても意欲が湧き、しっかりと表現してみたいと思いました。
すばらしい現場で最善を尽くし、ヒスンを魅力的に描き出せるよう頑張ります！たくさんの期待と関心をお願いいたします。ありがとうございます！