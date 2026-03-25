『イカゲーム』出演のキム・ジュリョン、志尊淳の養母役 『10回切って倒れない木はない』出演決定【コメント全文】
韓国俳優のキム・ジュリョンが、志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）に出演することが決定した。日本のドラマ初出演となり、主人公のキム・ミンソク／青木照（志尊）の養母を演じる。
【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク（志尊）は、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
ジュリョンは、『イカゲーム』で個性の強いハン・ミニョ役を熱演し、強烈なインパクトを残した。ドラマ『カジノ』シリーズ、『輝くウォーターメロン』『涙の女王』、映画『ノイズ・マンション』など映画・ドラマと幅広く活躍し、その存在感を確固たるものにしている。
本作では、ミンソクの養母であるキム・キョンファを演じる。キョンファは実子であるヒスンのことを溺愛し、養父・ジョンフン（オ・マンソク）とは対照的にミンソクには何かとキツくあたってきた。ファングムホテルグループの後継者に指名されたミンソクのことを邪魔に思っている。
【コメント全文】
■キム・ジュリョン（キム・キョンファ役）
『10回切って倒れない木はない』を通じて、日本の視聴者の皆さまにより身近にお会いできることになり、本当にワクワクしていますし、感謝の気持ちでいっぱいです。
言葉や文化は違いますが、現場では俳優もスタッフも皆が心をひとつにし、お互いを思いやりながら楽しく撮影しています。特に、日韓両国の俳優たちが作り出す呼吸とエナジーは本当に印象的で、視聴者の皆さまにもその特別なシナジーを感じていただけると思います。
私が演じるキム・キョンファという人物が、物語の流れの中でどのような変化をもたらすのか、そしてどれほど緊張感を持って物語をかき乱していくのか、ぜひ期待していただければうれしいです。そして、ぜひリアルタイムでも視聴していただけたら、本当に本当にうれしいです！たくさんの関心と愛をお願いいたします。ありがとうございます！
【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク（志尊）は、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
本作では、ミンソクの養母であるキム・キョンファを演じる。キョンファは実子であるヒスンのことを溺愛し、養父・ジョンフン（オ・マンソク）とは対照的にミンソクには何かとキツくあたってきた。ファングムホテルグループの後継者に指名されたミンソクのことを邪魔に思っている。
【コメント全文】
■キム・ジュリョン（キム・キョンファ役）
『10回切って倒れない木はない』を通じて、日本の視聴者の皆さまにより身近にお会いできることになり、本当にワクワクしていますし、感謝の気持ちでいっぱいです。
言葉や文化は違いますが、現場では俳優もスタッフも皆が心をひとつにし、お互いを思いやりながら楽しく撮影しています。特に、日韓両国の俳優たちが作り出す呼吸とエナジーは本当に印象的で、視聴者の皆さまにもその特別なシナジーを感じていただけると思います。
私が演じるキム・キョンファという人物が、物語の流れの中でどのような変化をもたらすのか、そしてどれほど緊張感を持って物語をかき乱していくのか、ぜひ期待していただければうれしいです。そして、ぜひリアルタイムでも視聴していただけたら、本当に本当にうれしいです！たくさんの関心と愛をお願いいたします。ありがとうございます！