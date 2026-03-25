◇MLB オープン戦 ドジャース7-7エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が日本時間24日、この日先発も8四死球という結果に終わった佐々木朗希投手を励ます様子を見せました。

佐々木投手はこの日、エンゼルスとのオープン戦に先発登板。しかし初回、打者5人に4四死球を与え1アウトも奪えず降板となります。しかしその後、オープン戦の特別ルールで2回に再度登板した佐々木投手。先頭にいきなり死球を与え、続く打者にも四球。2、3回は無失点で切り抜けるも、4回に再び先頭打者に四球を与え降板となりました。

初回の登板後、ベンチに戻った佐々木投手の元へ大谷選手が真っ先に駆け寄ります。さらにおしりを軽く叩くなど、励ます様子を見せました。

昨季ドジャースに入団した佐々木投手。大谷選手は自身がオフの日にも、佐々木投手のライブBPを見学するなど、常に気にかけていました。

佐々木投手はこの日の試合後、メンタルにおける問題を指摘されると、「自分が力を入れたときに制球しきれない。今日はそういうところがあったんじゃないかなと思います。もちろんメンタル的なところも関係あると思うので、その中でどう変わるか、自分の中で理解することが大事なのかな」と述べています。

大谷選手と佐々木投手は共に開幕ローテーションに入っています。