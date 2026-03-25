巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が２４日、支配下契約を結んだ。会見では家族への感謝を胸に、１軍で活躍することを誓った。新背番号が「４８」に決まった最速１５８キロ右腕は「支えてくれた家族に感謝したい。悪い時もあったけど自分の可能性、力を諦めないで信じ続けてくれたチームに何より感謝したい」と思いを口にした。

ブルージェイズ時代の１９年に当時の球団史上最年少１９歳１か月でメジャーデビューした逸材。同年にリリーフで２５試合に登板するも、その後は故障に泣いた。巨人入団後の２４年６月にも右肘頭疲労骨折の手術を経験。それでも腐らず、リハビリから努力を重ねた。今季はキャンプ１軍スタートでオープン戦は７試合で防御率０・００とアピール。支配下を勝ち取った。「正直いろんな感情がぶつかりあった。オープン戦ではいい結果を出した自信はあったけど、本当に支配下につながるか確信がなかった。結果を聞いて妻と一緒にうれしくて涙を流しました」。会見場には妻・エリアナさん（２６）、息子のマシュー君（３）も駆けつけ、うれしそうに見つめていた。

好きな日本語は「ガンバッテ」。その言葉に込められた相手の思いを、常に胸に秘めている。「マウンドに行くときに日本人の選手からも声をかけられていたし、どこにいても、どんな状況でも努力をしなさいと言う意味だと思う」。支配下登録がゴールではない。開幕不在が確実となったマルティネスに代わる守護神候補にも浮上した助っ人は「ここをやってくれと言われたところが、チームとしても自分としても最適だと思う」と求められる場所でフル回転を誓った。（水上 智恵）

◆エルビス・ルシアーノ ２０００年２月１５日、ドミニカ共和国生まれ。２６歳。ブルージェイズ所属の１９年にメジャーデビューし、２５登板で１勝０敗、防御率５．３５。その後右肘クリーニング手術もありマイナーでプレーした。２３年１月に巨人入団。１９０センチ、９５キロ。右投右打。変化球はスライダー、スプリット、チェンジアップ、ナックルカーブ。