【ダンバートン（英国）２４日＝金川誉）】

日本代表は２４日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、トレーニングを開始した。今回が初招集となったＦＷ塩貝健人（ウォルフスブルク）は、独特の言い回しの中に、世界を見据えた強い野心をのぞかせた。

練習初日を終えた塩貝の第一声は「今日は疲れたので、しっかり休んで明日頑張ります」と、飾らない本音だった。「緊張はしていない」とは話したものの、雨でぬかるんだスコットランド特有の重い芝に苦戦したようで「ピッチが沼っていたので足が疲れた」。それでもＭＦ堂安律から「その（重い）ほうが得意なんじゃないか」と振られた馬力については「僕の武器。しっかり出していければ」と自信を語った。

慶応大を休学し、オランダ１部ＮＥＣに渡ったのが２４年８月。そこから約１年半で、日本代表入り。今冬にはドイツ１部ヴォルフスブルクにステップアップし、新天地でも適応しつつある。ＮＥＣでは、途中出場から７ゴールをマーク。その要因を問われると「それは自分の実力。普通に自分の得点力があったから」と断言した。

さらに代表での役割についても、周囲の「ジョーカー」という評価を真っ向から否定した。「ストライカーとして１番手を取りに行くのが一番。最初からサブでＷ杯に出ようなんか思っていない」と言い切った。「自分が出たら（ゲームを）変えられる自信がある」と言い切るメンタルは、代表生き残り競争において最大の武器となりそうだ。

４年前のカタールＷ杯は、国学院久我山高の３年生だった。選手権を戦っていたころには、想像もしていなかった代表の舞台。「この４年で自分でも驚くくらい環境が変わった。今度は自分が夢を見せる側になれれば」。２０歳のストライカーは、自らの価値を証明してＷ杯行きの切符をもぎ取るつもりだ。