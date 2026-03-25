◆オープン戦 ロッキーズ―タイガース（２４日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）

ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、本拠のタイガースとのオープン戦に先発。４回１／３を投げ６安打２失点。８２球なげた５回１アウトで交代した。オープン戦の防御率は２・４５となった。

ＷＢＣに参加していた菅野は２度目のオープン戦登板。１回先頭のカーペンターこそ投ゴロに仕留めるも２番トーレスにスプリットを中堅二塁打。２アウト後４番ディンガーにシンカーを左中間スタンドに叩き込まれた。

しかし、２回以降は粘投球を見せ無失点でしのいだ。２回は１死一、二塁でスプリットでカーペンターを一塁ゴロ併殺打。３回は二塁打と２四球で１死満塁とされたが、相手のライナー２本が野手の正面をついて無失点で切り抜けた。４回も二塁打を許すも１、２番カットボールで中飛、空振り三振。５回前の打席で二塁打を打たれたグリーンをスプリットで空振り三振に抑えたところで交代となった。

今季ロッキーズに移籍した菅野は、開幕投手に指名出されているフリーランドに加えてロレンゼン、キンタナ、フェルトナーらとともに先発ローテーション入りが決まっており、３０日からのブルージェイズ３連戦での先発が濃厚となっている。

なお、この日の相手投手は通算２６６勝の現役最多勝右腕バーランダー。４回２／３で６失点でオープン戦ながら菅野が投げ勝ったことになる。