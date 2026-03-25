「令和の愛人」と称されるグラビアアイドル真島なおみ（28）が24日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

ソファでの黒ミニスカ＆ニーハイ黒ストッキング姿と、グレーにミニワンピース＆黒いニーハイストッキングのショットを披露。2つの写真をアップし「どっちの絶対領域が好きですか？」と問いかけた

ファンやフォロワーからも「究極の選択」「こんなん反則です」「スタイル抜群」「どっちもたまらない」「けしからん」「セクシー」などのコメントが寄せられている。

真島は埼玉県出身。06年からエイベックス・アーティストアカデミーに通って歌やダンスを学び、18年にグラビアデビュー。23年にDJデビュー。同年に1st写真集「Swamped」を発売したほか、週刊プレイボーイ創刊57周年企画「NIPPONグラドル57人」にグラビアニュージェネレーションの1人として掲載。音楽ユニット「OTOBAKO」メンバーとしても活動。趣味はコスメ収集、アニメ＆映画鑑賞。特技は自撮り、ダンス、英語。身長171センチの9頭身ボディー。ラジオ番組で「令和の愛人」と呼ばれたことが話題となり、SNSなどで注目を集めた。