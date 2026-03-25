飛躍の2年目へ、すべての準備が整った。中日の金丸が24日のファーム・リーグのDeNA戦（ナゴヤ）でWBCから帰国後初登板。5回1失点と上々の内容で、本拠地開幕となる31日の巨人戦（バンテリン）に先発することが確実となった。

「きょうはWBCへ行く前の感覚に戻っているかを確かめるのがテーマだった。内容はまずまず。ボールの出力に問題はないので、そんなに心配はない」

世界を知り、左腕は確実に進化した。「トップクラスの投手はマウンドで落ち着きがあった」。超一流の姿に受けた刺激だけではない。WBCでピッチクロックを経験したことで投球リズムの重要性を再認識。カウントをそろえるのに苦闘して、痛打を浴びた昨年の姿はどこにもない。

同じくWBCに出場した高橋宏は、開幕カード3戦目となる29日の広島戦先発が有力。左右のエースを違うカードにぶつけることで、大型連敗は回避できる。井上監督も「2人が引っ張っていってくれたらうれしいね」と期待を寄せた。

球団創設90周年の節目。自身初の開幕ローテーション入りは躍進する2年目の第一歩にすぎない。「チームに勢いを持ってこれる投球をしたい」。開幕ダッシュを決めるG倒へ、金丸が短い言葉に決意を込めた。 （堀田 和昭）