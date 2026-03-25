プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・井川慶氏（４６）が２６年シーズンの順位予想を行った。

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１位は阪神でしょう。これは球団ＯＢだからとかではなく、今年は特に、１位に予想する方が多いのではと。それぐらい客観的に見ても、戦力の厚みというところが抜けていると思いますね。

優勝した昨年と比較して、石井投手の離脱はマイナスではありますが、そこをカバーしていけるだけの戦力があります。その上で、外国人選手の補強やドラフトで立石選手を獲得するなど、上積みも十分。予測できないものとして、主力選手のケガが重なったりしないかどうかというところが唯一と言っていい不安要素となりますが、これはどこの球団にも言えることなので。

ＷＢＣの影響というのも、それほどないのかなと思います。一番影響があるとすれば、先発投手がリリーフで投げていた場合かなと思いますが、阪神は出場選手が野手だったので。ＷＢＣに出場したことで、実戦での打席数が例年よりやや少ないというのはあるかもしれないですが、佐藤輝選手と森下選手は準々決勝で活躍しましたし、坂本選手もいろいろなピッチャーのボールを受ける経験ができたと思います。みな、いいモチベーションでシーズンに臨めると思います。

野手陣を含めて全体的に若い選手が多いですし、２０２３年と昨年の２度の優勝経験がある選手ばかりというのも、今のチームの強みでしょう。最近でいうと２４年の時よりも、今年の方が連覇のチャンスがあるんじゃないかなという気もしますね。

２位に予想したＤｅＮＡは、ジャクソン投手とケイ投手が抜けたところに、昨年阪神で良かったデュプランティエ投手が加入。相川新監督がどういった采配をするかも注目ですが、打線の強さは変わらないと思います。

パ・リーグは日本ハムが、有原投手を獲得したことが大きいなと。若い選手も順調に育ってきていますし、新庄監督５年目でいよいよかなという期待をしています。