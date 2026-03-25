ダウ平均は小幅安 米国とテヘランの間で接触との報道で一時上昇に転じるも上値重い＝米国株概況 ダウ平均は小幅安 米国とテヘランの間で接触との報道で一時上昇に転じるも上値重い＝米国株概況

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NY株式24日（NY時間16:23）（日本時間05:23）

ダウ平均 46124.06（-84.41 -0.18%）

S＆P500 6556.37（-24.63 -0.37%）

ナスダック 21761.89（-184.87 -0.84%）

CME日経平均先物 52515（大証終比：+275 +0.52%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安。序盤は中東情勢への不透明感が根強く、原油相場も反発していることから売り先行で始まった。ダウ平均は一時４３８ドル安まで下落していたが、ＣＮＮの報道を受けて一時上昇に転じる場面も見られた。報道によると、イラン関係者が同メディアに対し、米国とテヘランの間で接触があり、イラン当局は提案に耳を傾ける用意があると述べたという。



市場は現在、ニュースのヘッドラインに左右される展開となっており、緊張緩和のニュースが出るたびに上昇する一方、その後にエスカレーションの動きが報じられることで相場の勢いが相殺される展開が続いている。



ただ、慎重姿勢は根強く、イラン側は表向き米国との協議を否定し、米国と同盟関係にあるサウジとＵＡＥが紛争に加わる方向に傾きつつあるとの報道も流れている。米国防総省がイランに米陸軍精鋭部隊である第８２空挺師団を中東に派遣する計画を進めているとの報道も圧迫していた。



ストラテジストは、投資家が依然として安心できる状況ではないと指摘。「原油価格が最終的にどこに落ち着くのか、それが経済のファンダメンタルズにどう影響するのかについては、まだ多くの不確実性が残っている。リスクは依然として存在し、無視できない水準にある」と述べている。



また、投資家心理の悪化要因として、アポロ・グローバル＜APO＞の株価が下落していることがある。同社は個人投資家向けの非上場プライベートクレジットファンドの１つである「アポロ・デット・ソリューション（約２５０億ドル規模）」で解約制限を導入。顧客の解約申請が１１．２％に達したことを受け、引き出しを発行済み株式の５％に制限した。



アナリストは「四半期で５％の上限を維持し、按分で解約に対応するという判断は投資家にとっては適切で、追加的なレバレッジや資金流出、資産の強制売却を防ぐ」と評価している。ただ、中東情勢の陰に隠れてはいるが、プライベートクレジット問題はリスクとしてしばらく内包しそうだ。



金融サービスのジェフリーズ＜JEF＞が上昇。三井住友ＦＧが、提携先である同銀の買収に向けた計画を進めていると英紙ＦＴ紙が関係者の話として伝えた。



ルーターなどネットワーク機器のネットギア＜NTGR＞が大幅高。米連邦通信委員会（ＦＣＣ）が、外国製の消費者向け無線ルーターの新製品の輸入を禁止したことが材料視されている。関係省庁による合同委員会が国家安全保障上の脅威と判断したことを踏まえた。



光ファイバーのアプライド・オプトエレクトロニクス＜AAOI＞が上昇。主要ハイパースケール顧客の１社から新たな大口受注を獲得したと発表した。



油層構造解析サービスを手掛けるコア・ラボラトリーズ＜CLB＞が下落。中東情勢の影響を受け、１－３月期（第１四半期）の見通しを下方修正した。



広告のザ・トレードデスク＜TTD＞が下落。第三者機関が同社の監査を実施と報じられたことが嫌気されている。



ウーバー＜UBER＞が下落。ドイツの高級ハイヤーサービスのブラックレーン社の買収に向けて協議と報じられた。



ジェフリーズ＜JEF＞ 40.55（+1.00 +2.53%）

ネットギア＜NTGR＞ 24.46（+2.40 +10.88%）

アプライド・オプト＜AAOI＞ 113.90（+18.14 +18.94%）

コア・ラボラトリーズ＜CLB＞ 15.71（-1.16 -6.88%）

ザ・トレードデスク＜TTD＞ 22.34（-1.61 -6.72%）

ウーバー＜UBER＞ 72.34（-2.78 -3.70%）



アップル＜AAPL＞ 251.64（+0.15 +0.06%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 372.74（-10.26 -2.68%）

アマゾン＜AMZN＞ 207.24（-2.90 -1.38%）

アルファベットC＜GOOG＞ 289.20（-9.82 -3.28%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 290.44（-11.62 -3.85%）

テスラ＜TSLA＞ 383.03（+2.18 +0.57%）

メタ＜META＞ 592.92（-11.14 -1.84%）

エヌビディア＜NVDA＞ 175.20（-0.44 -0.25%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 205.37（+2.69 +1.33%）

イーライリリー＜LLY＞ 903.02（-7.53 -0.83%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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