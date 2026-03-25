3月22日の『新婚さんいらっしゃい！』は、発足70周年の茨城県東海村で行われた公開収録を放送。中学生時代は互いに最悪の印象だった、同級生カップルが登場！

【TVer】70周年の茨城県東海村から公開収録！あの子とあの子が結ばれた!? 中学の同級生カップル



「怖すぎ女子リーダー」と「シャイな男子」

2人の出会いは15年以上前。中学3年生の時、クラスメイトになったふたり。妻は、いつも女子に囲まれるリーダー的存在だった。一方、夫は女子と一言も喋らない極度のシャイボーイ。もちろん妻は、当時の夫にはほとんど興味も関心もなかった。

ある時、合唱コンクールに向けての練習が始まった。指揮者でもあった妻は、練習もそこそこにじゃれ合う男子たちに……

「お前らやる気あんのか!? 歌わないんなら出ていけ！」と超リーダーシップを発揮。そう、夫は練習初日に目をつけられてしまったのだ。

その後は練習の度に「音痴なんだからもっと練習して！」「声の質が歌に合ってない！」などなど連日、怒られまくった夫。

もう妻は恐怖の存在でしかなかった……。そんなふたりは別々の高校に進み、その後の接点は限りなくゼロ、のはずだった。



衝撃的な再会は「謎のキャラクター」

卒業から約10年。地元のマラソン大会で妻が目にしたのは、派手な仮装をして、絵本の読み聞かせをしながら走る、謎の男の姿だった。その名は『きっしー』。

その正体は、男性幼児教育者グループ『ファニーず』で活動し、殻を破って変身した夫。全力で子どもたちを喜ばせる彼の姿に、妻は「なんて素敵な人なの！」と感動。夫も話をするようになった妻に「穏やかで優しい人だなぁ」と、互いに印象は180度豹変!!

こうして、恋の火蓋が切られたのだった。



真っ暗闇の展望台「ガチの暗闇」にビビる妻

連絡先を交換し、出かけるようになったふたり。公園では無邪気に四葉のクローバー探しに没頭する夫。それを見た妻はさらに惹かれていく。そうこうするうち、夫は告白を決意する。

前日の昼にはシミュレーションもして準備万端。迎えた運命の日、夜景の綺麗な展望台へと妻を誘ったのだった。ところが着いてみると辺りは街灯ひとつない「ガチの暗闇」。しかも、天気も悪く夜景も見えない。 お互いの顔すら見えない。それなのに……なんと夫は手探りで告白を敢行してしまう！

「え？告白なの？顔見えないのに……!?」妻は、どこから声がしているか分からないまま「はい」と即答。雰囲気ゼロ……しかし、心は通じ合った瞬間だった。



恐怖を乗り越え、愛を叫ぶ！

「『ファニーず』に入り、『きっしー』が生まれたおかげで、妻と出会えた」と語る夫。最後は再び変身し、「愛してるよー！」と全力で愛を叫ぶのだった。

かつての“怖い女子”は、今では一番の理解者となった。ふたりは、東海村の豊かな自然の中で幸せいっぱいの新婚生活を送っている。

『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分～放送！

【TVer】北関東すみここちランキング2位！茨城県東海村から発足70周年記念公開収録