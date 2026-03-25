髙石あかりが演じるヒロイン・トキの物語が、そろそろ幕を閉じようとしている。半年にわたって続いてきた朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）は、どのようなラストを迎えるのか。主演の髙石はどのようにゴールをきるのか。この半年間の“トキ＝髙石あかり”の歩みを振り返ってみよう。

参考：『ばけばけ』トキのヒロイン像は異色？ “なにも起きない日常”を描いたドラマを総括

本作は、小泉八雲とその妻・セツをモデルにした物語を描くものである。私たちはこのドラマを通して、知られざるふたりの関係とともに、八雲が世界に向けて描いてきた当時の日本の姿に触れてきた。言わずもがなだが、これはあくまでも史実をベースにしたフィクション。髙石と八雲を演じるトミー・バストウのコンビが体現するからこそ、ユニークでチャーミングな物語が展開してきた。

髙石が「朝ドラ」に出演するのはこれがはじめて。しかもいきなり、ヒロインという大役だ。「朝ドラ」はひとりの人間の生涯を描くもので、主演俳優は長い時間をかけて、他者の人生と向き合っていくこととなる。そこには私たちの知る由もない、大きな困難があるはず。けれどもはじめての「朝ドラ」に、この『ばけばけ』の世界に姿を現した髙石は、すぐさま自身が頼もしい存在であることを、多くの視聴者に印象づけてみせただろう。

まず何より、髙石が立ち上げたヒロイン像は非常に朗らかだ。彼女のあの弾ける笑顔は、『ばけばけ』の世界の住人たちだけでなく、お茶の間の私たちにも明るさをもたらした。現実世界は気の重くなることばかりだが、髙石の満面の笑みにつられて笑顔になったことは、一度や二度ではない。身に覚えのある方は少なくないだろう。このヒロインの日常を見守っていきたい。物語がはじまってすぐに、視聴者の誰もがそう思ったはずである。

■シリアスとコミカルを横断する髙石あかりの柔軟性 とはいえもちろん、ヒロインの朗らかさばかりがファンの心を掴み続けてきたわけではない。貧しい家庭で育ったトキの生い立ちは、とても複雑なものだった。それを私たちが知るとき、当然ながら彼女の朗らかさは変化している。表情はかげり、発する声の明るさも薄れている。といっても、トキが本来持っている性質が完全に消失するわけではない。このあたりの表現に、俳優・髙石あかりの真価が表れていた。

トキはいつだって、自分のことは二の次。身の回りの大切な人々のことを第一に考える人間だ。両親のため、友人のため、そして夫であるヘブン／八雲のため、ときに彼女は無理をする。苦しくても、悲しくても、どうにかそれを押し隠そうとする。そうしたとき、あの笑顔は少しだけ歪み、声は微かに震える。こういう経験をしたことのある方は、たくさんいるはず。無理をして明るく振る舞おうとすると、他者とコミュニケーションを取るために必要なところに、少なからず異常があらわれるものだ。そしてこのときの主人公の心理状態こそが、ドラマを生む。だから「朝ドラ」でも同じような振る舞いを多くの主演俳優たちが求められてきた。今回の“トキ＝髙石あかり”にはこれが顕著だったのではないだろうか。

「朝ドラ」は幅広い視聴者層を持つものとあって、一般的なドラマや映画と比べて、俳優たちは“分かりやすい（＝的確に視聴者に届く）演技”を展開しているように思う。だから感情表現も多少オーバー気味になることも。けれども髙石は、“喜怒哀楽”のうち“喜”と“楽”を極端に表現することはあっても、“怒”と“哀”を極端に示すことはしてこなかった。胸の底のほうにはネガティブな感情がいっぱいでも、どうにかそれを隠そうとする。努めて笑おうとする。それがトキというキャラクターだ。髙石はこの複雑な感情と身体の状態を、絶えず細やかに演じ続けてきた。そしてそこには、“分かりやすい演技”はなかった。これはこの『ばけばけ』だからこそ成立したものかもしれない。

もちろん、“トキ＝髙石あかり”の素晴らしさは、こういった感情表現だけではない。物語はつねに、シリアスな展開とコミカルな展開を繰り返してきた。このどちらのシーンにも適応し、ときに自ら先頭に立って創出してきたのが髙石だ。柔軟性に富み、それでいて高度なテクニックを持った演技者でもあると思う。上述した感情表現の繊細さに関してもそうだが、髙石は演技の振れ幅が大きいというよりも、引き出しが圧倒的に多いのだろう。それはこれまでの彼女の出演作にいくつか触れれば分かることと思う。『ベイビーわるきゅーれ』シリーズ（2021年～2024年）や、配信ドラマ『グラスハート』（2025年／Netflix）、映画『夏の砂の上』（2025年）など、彼女が担っている役どころはまるで違うのだ。

さて、“トキ＝髙石あかり”にもう会えなくなると思うと寂しいものだ。彼女が周囲の人々に明るさをもたらしてきたのは、すでに述べたとおり。彼女の言動の一つひとつが、みんなを輝かせてきた。登場人物の一人ひとりに、ドラマがある。これは本作の脚本の構造や演出に拠るところも大きいはずだが、やはり髙石がトキを演じたからこそ実現したものだと思う。トキの“周囲の人々”には、私たちも含まれている。ここで得たものを胸に、歩き出そう。またいつか会えるはずだから。（文＝折田侑駿）