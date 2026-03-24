映画「トレインスポッティング」のTシャツを復刻　バーニーズ　ニューヨークが発売

「バーニーズ ニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）」が、映画「トレインスポッティング（Trainspotting）」の公開30周年を記念した復刻版のTシャツを発売する。4月7日11時から、バーニーズ ニューヨーク銀座本店、六本木店、横浜店、神戸店、福岡店および公式オンラインストアで取り扱う。

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Tシャツは、1990年代のイギリス・スコットランドを舞台にヘロイン中毒の若者たちの日常を描いたダニー・ボイル（Danny Boyle）の監督作品「トレインスポッティング」の世界観をもとに製作。1996年に販売されていた公式Tシャツのグラフィックをアーカイヴから再現し、あえてブランドロゴは入れず、オリジナルへのリスペクトを重視して仕上げたという。7.1オンスの生地を使用し、繊細な風合いを表現する染み込みプリントを採用。フロントにはグラフィックを配し、バックには作品のタイトルをプリントした全6型を展開する。価格は各1万4300円。

企画・制作は、「過去と現代のカルチャーを次世代へ伝える」ことをコンセプトとしたプラットフォーム「ビハインドザシーンズ（Behind the Scenes(R)）」が担当。企画を通して、作品が掲げた「Choose Life. Choose your future. -未来を選べ-」というメッセージに対し、30年の時を経た今、「未来は選べた？」という問いかけを投げかけている。

■BARNEYS NEW YORK：公式オンラインストア