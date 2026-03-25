第6局は藤井聡太王将が永瀬拓矢九段に完勝して3勝3敗のタイに戻した。王将4期の谷川浩司十七世名人（63）が第6局を解説し、第7局を展望した。

戦型は7番勝負4度目の角換わりになった。永瀬が後手ながら積極的に30手目△7五歩と桂頭の歩を突き出して仕掛けた。さらに△6五桂と跳ね出す。1日目昼食休憩前の48手目△4四歩（A図）までが事前の想定だったと明かした。

永瀬としては43手目▲6六角と藤井に持ち駒を使わせたことはポイントだった。続く自らの△1五香は上ずる形だが、バランスは取れているとみた予定の進行だった。

「永瀬九段の作戦を、藤井王将が真っ向からとがめにいきました」。谷川は読みに裏付けられた両者の見解がぶつかった、この局面に注目する。

藤井は40分の考慮で突き出されたばかりの歩に反発し、49手目▲4五歩とぶつけていった。実戦は△5三銀▲2四歩△同歩▲2五歩と継ぎ歩する。△5三銀以外では△4五同歩▲同桂に△4四歩から銀桂交換へ進む順など変化は膨大だという。「想定外の局面にもかかわらず、40分で決断したのはさすがでした」。その後、103手での永瀬の投了まで藤井の指し手はほぼノーミス。日本将棋連盟が運営する棋譜中継のAI評価で互角を示す「50」を一度も下回ることなく、押し切った快勝を称えた。

藤井は冬のダブルタイトル戦を一時、王将戦が1勝3敗、棋王戦は1勝2敗と、ともにカド番へ追い込まれた。そこからいずれも最終局へ持ち込んだ。あの不調は何だったのか？と疑いたくなるのが自然だ。

「番勝負の最中に修正できるからタイトルを多く保持できる。第一人者は不調の期間を短くできると証明した一局でした」

8冠中4つある2日制7番勝負での第7局は、藤井が台頭する前の2019年度王将戦以来6年ぶり。谷川も阪神大震災で自宅が被災した第44期、当時の7冠独占を目指した羽生善治九段の挑戦を第7局、4勝3敗で退けた。「対局者でなければ見守るしかないわけで、最後に戦えることを幸せに感じたものです」。当時を振り返りつつ、両者の心境を思いやる。

「お互いに責任を果たせて充実感があると思う。そして“4勝するまでは勝ちではない”と言った永瀬九段には大きな勝負。藤井王将も先にカド番に追い込まれて“なるべく長く、番勝負を続けられるように”と。勝つか負けるかが後にも響く一番です。思う存分、戦ってもらいたい」

戦型予想は5度目の角換わり。改めて振り駒となり「どれだけ工夫するか、新しい戦いを準備できるかが見どころです」。年度末に、来年度をけん引する将棋を期待した。 （構成・筒崎 嘉一）