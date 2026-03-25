神奈川県庁（資料写真）

スポーツを通じて人の交流を促し地域活性化や共生社会の実現につなげようと、神奈川県は２０２６年度、新たな補助金制度を創設する。市町村や企業、地域クラブなど複数の団体が連携して取り組むスポーツ事業が対象で、３月から支給団体の募集をスタートした。

制度は「県スポーツによる地域活性化推進補助金」。（１）県内で実施する事業（２）地域活性化につながる新たな事業（３）県が運営する「かながわスポーツ・プラットフォーム」の登録団体が含まれる─などを対象要件としている。

県は地域のスポーツ大会や体験会、デジタル技術を活用した取り組みなどを想定しており、１事業につき１００万円を上限に事業費の３分の１を補助する。補助総額は最大約８００万円を見込む。

県スポーツ課の担当者は「スポーツを通じて社会課題の解決につなげていく市町村や企業・団体などの連携を県としても応援していきたい」と話している。

募集は４月１７日まで。スポーツ分野の外部専門家らが審査し、５月に支給団体を決める。問い合わせは、同課企画グループ電話０４５（２８５）０７９８。