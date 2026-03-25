ハース公式Xが公開

自動車レースF1のハースは24日、ゴジラとのコラボレーションマシンを公開した。白地に赤と黒を基調とした特別デザイン。力強い怪獣のシルエットや日本語が随所に散りばめられており、「めちゃくちゃ美しい」「良すぎる」と海外ファンから賛辞が相次いだ。日本のファンも「想像の10倍かっこよかった！」「ミニカー欲しい！！」と興奮の声を上げている。

口から光線を吐くゴジラが抜群の存在感を発揮している。「ゴジラ、世界最速の舞台へ」という日本語も。ハース公式Xが24日、「キング・オブ・モンスターをお披露目 日本GPに向けた我々の公式リバリーは、象徴的なゴジラをスズカへと連れていく」と記して、特別デザインのマシンを公開した。

日本が世界に誇る人気キャラクターとのコラボに、海外ファンからは「良すぎる」「めちゃくちゃ美しい」「これをデザインした人が誰であれ、本当によくやったよ。10点満点。A＋＋だ」と絶賛の声が相次いでいたが、日本のファンの間でも好評のようだ。X上には興奮のコメントが続々と書き込まれた。

「アガる」

「かっけぇ！！」

「ミニカー欲しい！！」

「めっちゃゴジラやん！」

「想像以上にカッコイイ！！」

「想像の10倍かっこよかった！」

「おぉぉゴジラだー！強そう！」

「綺麗にマッチしてていいデザイン！！」

「なん……だと？ カッコイイ……だと？」

「本当にGODZILLAがF1マシンに描かれる日がくるとは」

18日には東宝の「ゴジラ」公式Xも「『GODZILLA』と『TGR Haas F1 Team』のコラボレーションが決定！」「3/27〜29の日本グランプリにてゴジラをあしらった特別デザインのF1マシンが走行！」と発表していた。ゴジラはかつて、映画内で鈴鹿サーキットに姿を見せたことがある。



（THE ANSWER編集部）