櫻井翔、『真剣遊戯！THEバトルSHOW』で単独初フジレギュラーMCに就任「笑顔あふれる空間をお届けします」
櫻井翔がMCを務めるゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』が、フジテレビ系にて4月20日より毎週月曜20時に放送されることが決まった。櫻井がフジテレビの番組にレギュラー出演するのは『VS嵐』以来およそ6年ぶり。さらに、単独初のフジテレビゴールデンレギュラー番組出演となる。
【写真】櫻井翔、新感覚“一覧×トークバラエティー”『櫻井翔の一覧ファクトリー』スタート
本番組は、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティー軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる新たなゲームバラエティー。
櫻井は、MCとして時に各軍の士気を上げ、時にプレッシャーをかけ、挑戦者の感情や人間性を浮き彫りにしていく。さらに、両軍の助っ人としてゲームに参加する番組オリジナルのシステム“櫻井チャンス”も発動。各軍1回のみ使える“助っ人タイム”をどこで使うか、両軍の戦略と櫻井の活躍が勝負の鍵となる。
番組では、無作為に出現する敵を剣を使って退治する遊戯“忍者斬りパニック”や、ランダムに並んだ文字を正しい順番に並び変える遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”など、瞬発力や集中力、知力が試されるゲームが登場する。
櫻井は「再びレインボーブリッジをわたる日々にワクワクしています」とコメント。続けて「およそ13年にわたり『VS嵐』で培ってきたゲーム感をもとに、番組のプレイングマネージャーとして、ときに進行、ときにプレイヤーとして、番組づくりに参加して参ります」と気合十分。しかし“櫻井システム”については「誠心誠意、全力で助っ人に尽くしますが…」と少し心配な様子。それでも「“あの世界に入ってみたい！”と思ってもらえるような、笑顔あふれる空間をお届けします。家族そろってぜひご覧ください！」とアピールした。
『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は、フジテレビ系にて4月20日より毎週月曜20時放送。
※櫻井翔らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆櫻井翔
Q.櫻井さんにとってフジテレビでレギュラー番組を担当するのはおよそ６年ぶり、単独としては初めてとなります。本番組のお話しが来たときの率直なお気持ちをお聞かせください。
櫻井：「６年ぶり！時の経つ早さに驚いています。再びレインボーブリッジをわたる日々にワクワクしています。およそ13年にわたり『VS嵐』で培ってきたゲーム感をもとに、番組のプレイングマネージャーとして、ときに進行、ときにプレイヤーとして、番組づくりに参加して参ります」
Q.本番組はゲームバラエティーになります。週の初めから家族そろって楽しめる番組になりますが、楽しみなことはありますか。
櫻井：「家族そろって楽しんでいただくためには、出演者が心から楽しむことが大切です。ゲストの方が楽しんでいただける環境をつくり、視聴者の皆さまも一緒に参加しているかのような、ワクワク、ハラハラ、ドキドキの番組を作っていけたらと思います」
Q.進行役の櫻井さん自ら“助っ人”として各軍１ゲームずつ参加いただくスタイルになりますが、意気込みをお願いします。
櫻井：「出演者の皆さまに使いどころを委ねます。誠心誠意、全力で助っ人に尽くしますが、邪魔者になったらごめんなさい！」
Q.放送を楽しみにしている皆様へメッセージをお願いします！
櫻井：「煌（きら）びやかなセット、世界観のある衣装。幅広くさまざまなゲームを見られる、アミューズメントパークのような番組です。“あの世界に入ってみたい！”と思ってもらえるような、笑顔あふれる空間をお届けします。家族そろってぜひご覧ください」
◆田村優介（フジテレビ）
「MCに櫻井翔さんを迎えて、月曜よる８時に家族そろって楽しめる王道のエンターテイメントをお届けします！櫻井さんを含めた13人の人気者が挑戦する遊戯（ゲーム）は、これまでどの番組でも見たことがないオリジナリティーの高いものばかりです。
櫻井さんは、MCとして遊戯の進行、トーク回し、さらには自ら遊戯にも助っ人として参加（＝櫻井チャンス）します。MCとしての櫻井さんだけではなく、櫻井チャンスが、吉と出るか、凶となってしまうか…そこも大きな見どころの一つです。
フジテレビの美術スタッフ、技術スタッフの総力を結集して見ごたえのある番組を作りますので、ご期待ください！」
【写真】櫻井翔、新感覚“一覧×トークバラエティー”『櫻井翔の一覧ファクトリー』スタート
本番組は、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティー軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる新たなゲームバラエティー。
番組では、無作為に出現する敵を剣を使って退治する遊戯“忍者斬りパニック”や、ランダムに並んだ文字を正しい順番に並び変える遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”など、瞬発力や集中力、知力が試されるゲームが登場する。
櫻井は「再びレインボーブリッジをわたる日々にワクワクしています」とコメント。続けて「およそ13年にわたり『VS嵐』で培ってきたゲーム感をもとに、番組のプレイングマネージャーとして、ときに進行、ときにプレイヤーとして、番組づくりに参加して参ります」と気合十分。しかし“櫻井システム”については「誠心誠意、全力で助っ人に尽くしますが…」と少し心配な様子。それでも「“あの世界に入ってみたい！”と思ってもらえるような、笑顔あふれる空間をお届けします。家族そろってぜひご覧ください！」とアピールした。
『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は、フジテレビ系にて4月20日より毎週月曜20時放送。
※櫻井翔らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆櫻井翔
Q.櫻井さんにとってフジテレビでレギュラー番組を担当するのはおよそ６年ぶり、単独としては初めてとなります。本番組のお話しが来たときの率直なお気持ちをお聞かせください。
櫻井：「６年ぶり！時の経つ早さに驚いています。再びレインボーブリッジをわたる日々にワクワクしています。およそ13年にわたり『VS嵐』で培ってきたゲーム感をもとに、番組のプレイングマネージャーとして、ときに進行、ときにプレイヤーとして、番組づくりに参加して参ります」
Q.本番組はゲームバラエティーになります。週の初めから家族そろって楽しめる番組になりますが、楽しみなことはありますか。
櫻井：「家族そろって楽しんでいただくためには、出演者が心から楽しむことが大切です。ゲストの方が楽しんでいただける環境をつくり、視聴者の皆さまも一緒に参加しているかのような、ワクワク、ハラハラ、ドキドキの番組を作っていけたらと思います」
Q.進行役の櫻井さん自ら“助っ人”として各軍１ゲームずつ参加いただくスタイルになりますが、意気込みをお願いします。
櫻井：「出演者の皆さまに使いどころを委ねます。誠心誠意、全力で助っ人に尽くしますが、邪魔者になったらごめんなさい！」
Q.放送を楽しみにしている皆様へメッセージをお願いします！
櫻井：「煌（きら）びやかなセット、世界観のある衣装。幅広くさまざまなゲームを見られる、アミューズメントパークのような番組です。“あの世界に入ってみたい！”と思ってもらえるような、笑顔あふれる空間をお届けします。家族そろってぜひご覧ください」
◆田村優介（フジテレビ）
「MCに櫻井翔さんを迎えて、月曜よる８時に家族そろって楽しめる王道のエンターテイメントをお届けします！櫻井さんを含めた13人の人気者が挑戦する遊戯（ゲーム）は、これまでどの番組でも見たことがないオリジナリティーの高いものばかりです。
櫻井さんは、MCとして遊戯の進行、トーク回し、さらには自ら遊戯にも助っ人として参加（＝櫻井チャンス）します。MCとしての櫻井さんだけではなく、櫻井チャンスが、吉と出るか、凶となってしまうか…そこも大きな見どころの一つです。
フジテレビの美術スタッフ、技術スタッフの総力を結集して見ごたえのある番組を作りますので、ご期待ください！」