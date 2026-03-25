◆ファーム・リーグ 巨人３―０西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が２４日、ファーム・リーグの西武戦（Ｇタウン）に先発し、４回４安打無失点と好投した。先発が予定されている３月３１日の中日とのカード初戦（バンテリンＤ）に向け、上々の仕上がりに「走者がいる状態で工夫して投げる機会になってよかった」。３回まで毎回走者を出したが、得点は許さなかった。

自信を深めた。「しっかり指にかかっていて良い真っすぐが投げられた」と、直球は２月２３日の実戦デビュー後最速タイの１５５キロを計測。大きく曲がるスイーパーを決め球に４つの三振を奪った。さらに、実戦初打席となった３回無死走者なしのタイミングで“犠打”にも挑戦。「トラジェクトアーク（投手の球速や変化量などを再現できるマシン）を毎日のようにやっているから、打席に楽に入れた」と高橋の１３１キロカットボールを一球で一塁方向へ転がし“成功”させた。

一方で、この日許した盗塁は３つ。クイックを課題に挙げ「いい教訓になった」と振り返った。投球を見守った内海投手コーチも「投げている球は悪くなかった。しっかり万全な状態で調整してほしい」と話した。できる準備をすべてして、“巨人デビュー”を果たす。（北村 優衣）