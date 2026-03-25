【ダンバートン（英国）２４日＝金川誉）】

日本代表は２４日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、トレーニングを開始した。この日、右膝負傷の長期離脱から１年９か月ぶりの代表メンバー入りを果たしたＤＦ冨安健洋（２７＝アヤックス）が、２２日のフェイエノールト戦で負った負傷により、辞退することが発表に。またもけがに見舞われた冨安の離脱に、同世代のＭＦ堂安律は「ショック？ そうですね。冨安だけに限らず、けが人が多いので」と表情を曇らせた。

堂安は「色々な考え方はありますけど、一つの意見としては、そういう選手が減ったとしても、穴埋めしていくこと。森保さんも、２チーム作れるように（戦力を伸ばしていく）と話していると思います」と前を向いた。続いて「とはいえ（Ｗ杯で）優勝を狙っているので。大事な選手が欠けては、優勝する確率が下がる、とは言いたくないけど、間違いなく近づくわけではない」と本音ものぞかせた。「でもみんな、コンディションを合わせて帰ってくると思います。彼らのキャラクターは、皆さんも知っていると思います。心配はないですけど、必要な選手たちだな、と思います」と語った。

スコットランド、そしてイングランドと対戦する２連戦。「ゲーム運びの共通認識は大事。（２２年）カタールＷ杯（で勝利したドイツ、スペイン戦）でなぜ０―１から逆転出来たか、と言えば、２点目を取られなかったことが一番。そのためのゲーム運びを、これでＯＫというところに、チームとして共有していく。頭の（中の）すりあわせが必要」と課題を挙げた。キャプテンの遠藤航ら、主力の多くを欠くチームをまとめ、導いていく覚悟を示していた。