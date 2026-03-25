受注・発送・問い合わせも停止中！ メディカ出版「ランサムウェア被害による情報漏えいに関するお詫びとご報告」

記事ポイント メディカ出版が2026年3月13日にランサムウェア攻撃を受けたことを公表顧客・取引先・従業員・採用応募者の個人情報の漏えいを確認受注・発送・問い合わせ窓口が現在も停止中 メディカ出版が2026年3月13日にランサムウェア攻撃を受けたことを公表顧客・取引先・従業員・採用応募者の個人情報の漏えいを確認受注・発送・問い合わせ窓口が現在も停止中

医師・看護師向けの出版教育事業を手がけるメディカ出版が、ランサムウェア被害による情報漏えいについてお詫びと報告を発表しています。

2026年3月13日未明にシステム障害を検知し、外部専門機関の調査により第三者によるランサムウェア攻撃が原因と判明しました。

メディカ出版「ランサムウェア被害による情報漏えいに関するお詫びとご報告」

発表元：株式会社メディカ出版障害検知日：2026年3月13日原因：第三者によるランサムウェア（身代金要求型ウイルス）攻撃現在の状況：主要システム停止中（受注・発送・問い合わせ窓口停止）

メディカ出版は2026年3月13日にシステム障害を検知した直後、被害拡大を防ぐため対象サーバーを社内ネットワークから物理的に遮断しています。この影響により、商品の受注・発送業務およびお問い合わせ窓口等の対応が停止している状態です。

現在は対策本部を設置し、外部セキュリティ専門家の支援のもとで全容解明とシステムの早期復旧に取り組んでいます。警察への通報・相談および個人情報保護委員会への報告は3月14日までに実施済みとなっています。

漏えいが確認された情報

現時点の調査で漏えいが確認されている情報は、同社および関係会社が提供する一部サービス利用者の顧客情報、取引先の個人情報、過去の採用応募者の個人情報、従業員（派遣社員・契約社員等を含む）の個人情報です。

さらに、取引先との契約書類や請求・売上に関する業務情報の漏えいも確認されています。該当件数等の詳細は調査が継続中となっています。

一方、クレジットカード情報については、オンライン販売サービスで顧客のカード情報を保持しない仕組みのため漏えいはありません。アプリ・デジタルサービスのIDやシステムは今回攻撃を受けたサーバーとは別システムで構築されており、影響の有無について詳細な調査を進めています。

二次被害防止に関する注意点

漏えいした情報を悪用し、同社や関係者を装ったフィッシングメールやスパムメールが送信される恐れがあります。心当たりのないメールを受信した場合は、開封やリンクのクリックを行わず削除することが重要です。

また、漏えい対象者のプライバシー保護と二次被害防止のため、SNS等での不確かな情報の拡散を控えるよう呼びかけています。

メディカ出版は原因究明の徹底と情報セキュリティ体制の抜本的な強化および再発防止に取り組む姿勢を示しています。影響を受けた可能性のある利用者は、不審なメールへの警戒が必要です。

クレジットカード情報は保持していない仕組みのため漏えいの心配がない点は安心材料となっています。

メディカ出版 ランサムウェア被害による情報漏えいに関するお詫びとご報告の紹介でした。

よくある質問

Q. クレジットカード情報は漏えいしていますか？

A. メディカ出版のオンライン販売サービスでは顧客のクレジットカード情報を保持していない仕組みのため、今回の件による漏えいはありません。

Q. 現在、メディカ出版への注文や問い合わせはできますか？

A. 2026年3月13日のシステム障害発生以降、商品の受注・発送業務およびお問い合わせ窓口は停止しています。復旧時期については判明次第報告するとしています。

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