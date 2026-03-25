嵐の櫻井翔（４４）がフジテレビ系ゲームバラエティー番組「真剣遊戯！ＴＨＥ バトル ＳＨＯＷ」（４月２０日スタート。月曜、後８・００）でＭＣを務めることが２４日、分かった。櫻井が同局のレギュラー番組を担当するのは、２００８〜２０年放送の「ＶＳ嵐」以来、約６年ぶり。単独としては初めてとなる。

嵐５人の絆とバラエティー能力を引き出した国民的番組「ＶＳ嵐」に代わる新ゲームバラエティーが爆誕する。６年ぶりに台場に通うことになった櫻井は「再びレインボーブリッジをわたる日々にワクワクしています」と喜んでいる。

「真剣遊戯−」では、各６人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティー軍がオリジナルのゲームで真剣勝負。進行役の櫻井自ら“助っ人”として各軍１ゲームずつ参加する。きらびやかなセットと世界観のある衣装を用意し、アミューズメントパークのような番組を作り出す。大がかりなセットでの対戦型ゲームで人気を博した「ＶＳ嵐」とは一線を画す、新たなゲームバラエティーとなる予定だ。

月曜ゴールデンを担う櫻井は「およそ１３年にわたり『ＶＳ嵐』で培ってきたゲーム感をもとに、番組のプレイングマネジャーとして、ときに進行、ときにプレーヤーとして、番組づくりに参加して参ります」と息巻き、「“あの世界に入ってみたい！”と思ってもらえるような、笑顔あふれる空間をお届けします」と誓った。