「選抜高校野球・２回戦、八戸学院光星５−４滋賀学園」（２４日、甲子園球場）

試合のたびに存在感が増す。初戦から絶好調の八戸学院光星・菅沼晴斗内野手（２年）が八回に決勝打を放ち、２安打３打点の大活躍。「自分はチャンスに強いと思っているので、こういうところで一打が出てうれしい」と白い歯を見せた。

序盤から一進一退の攻防戦となり、七回までで４−４。迎えた八回１死一、二塁だった。初球、甘く入った変化球を狙い通りに捉えて左前への適時打とし、四回に続く“マルチ適時打”で勝利に貢献。シーソーゲームを制し、センバツでは２０１２年以来、１４年ぶりの８強入りを果たした。

１９日の崇徳との初戦は今大会１号の２ランを放つなど、今大会ここまで５安打６打点を記録し安打と打点で単独トップ。仲井宗基監督（５５）は「秋は故障もあってベンチ外だったが、打力のある選手なので入れたかった。本来は遊撃だが一塁での起用で。それでも期待以上の活躍をしてくれている」とうなずいた。

「焦った気持ちだけでやってると、せっかくの甲子園という大舞台で楽しめない。気持ちを楽に、冷静に」と菅沼。次戦も“楽しみ”ながらチームをけん引する。