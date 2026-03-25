大相撲の元大関若嶋津で１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの告別式が２４日、千葉県市川市内で営まれ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）ら約３００人が参列。現役時代は「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士との別れを惜しんだ。妻で元人気歌手のみづえさん（旧姓高田）は喪主のあいさつで約４分間、涙ながらに言葉をつむいだ。

みづえさんは、８５年に当時大関だった日高さんと結婚して芸能界を引退。約４０年間をともに過ごした。「最後は本当に穏やかで。とにかく『俺は相撲しか知らない。相撲人生だった』とずっと言っておりました」と明かした。

晩年は療養生活が続いた夫を支えた。死去前日には大相撲のテレビ中継を見た日高さんから「お母さん、相撲に行かなくていいの？」と言われたという。みづえさんに続き、長男で元俳優の勝信さん、長女でモデルのアイリさんも声を震わせながらあいさつした。

出棺の際、霊きゅう車の助手席に座ったみづえさんは涙が止まらず。会場前の沿道に集まった多くの人々から「若嶋津」のかけ声とともに、拍手で見送られた。