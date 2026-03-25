巨人の宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）が２４日、支配下選手契約を結んだ。新背番号は「６８」。東京Ｄで行われた会見で「とてもうれしいですし、ここからがまたスタートだと思う。自分のできる役割を最大限できるようにしっかり練習していきたい」と決意を新たにした。

縁の深い新背番号だ。「６８」は昨季２軍で走塁を学んだ鈴木尚広２軍外野守備兼走塁コーチ（４７）がルーキーイヤーから１０年間背負い、また、自身の１年目から３軍で内野守備走塁コーチを務め、一緒に鍛錬を積んできた吉川大幾コーチ（３３）も現役時代に身につけた。「準備だったり野球の技術、人間性も学びました」とコーチ陣の思いも引き継いでいく。

３年目の今季は春季キャンプから１軍に帯同。オープン戦７打数３安打で打率４割２分９厘、浦田とともにチームトップタイの４盗塁をマーク。２２日の楽天戦（東京Ｄ）後のロッカーで、支配下昇格の吉報が舞い込んだ。愛媛・松山工では３年間、甲子園出場がなかったが、将来、野球で生きていくことを決意。四国ＩＬ・愛媛へ進み、巨人入団、支配下入りと一歩ずつ夢をかなえてきた。「自分は野球しかできない。独立に入った時から野球一本と決めてきたので、今とても、めっちゃうれしいです！」と笑顔で喜んだ。

目指すは６８番の先輩のように、勝負所での絶対的な走の切り札となること。「背番号も２ケタになったので、より一層自覚を持ってプレーして、任された仕事をしっかりやりたい」と“タカヒロ２世”は意気込んだ。彗星のごとくグラウンドを駆け抜ける。（臼井 恭香）

◆宇都宮 葵星（うつのみや・きさら）２００４年６月２３日、愛媛・松山市生まれ。２１歳。小学４年時から椿ジャビッツで野球を始め、余土中では軟式野球部。松山工では１年秋からベンチ入り。甲子園出場はなし。２３年四国ＩＬ愛媛に入団。遠投１０５メートル、５０メートル５秒９。野球以外の特技はサッカー。憧れの選手は坂本勇人。１７５センチ、７０キロ。右投左打。