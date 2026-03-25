「ファーム・西地区、オリックス１−５阪神」（２４日、京セラドーム大阪）

新たなオプションが始動した。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「５番・左翼」で、プロ入り後外野で初スタメン。フル出場を果たした。「普段やらないポジションでのフル（出場）だったので、いい経験ができた」と振り返った。

大学日本代表時に、練習試合で守って以来の外野。初めての守備機会は三回、オリックス・森友の放った高く上がった飛球。シーンとしたドームに立石の「ガリ！」の声が響いた。少し体勢を崩しながらも捕球。「ああいうところ（高く上がった打球）が難しいとイメージしていたので、捕れたことで少し安心した」と胸をなで下ろした。

打撃では持ち前の勝負強さを発揮した。三回、２点を先取し、なおも１死二塁の好機で右前への適時打。「しっかり捉えられたのはよかった」。ファーム出場５試合で６打点とポイントゲッターになっている。

貴重な経験もできた。四回、ベネズエラ代表のセットアッパーとして、ＷＢＣで世界一に輝いたマチャドと対戦。初球は１５５キロの真っすぐを強振。左翼ポール際へ特大のファウルを放った。ただ、最後はチェンジアップに空振り三振。「楽しかった。ああいう球をはじき返せるバッターになりたい」と力を込めた。

平田２軍監督は今後も、内外野と幅広く起用していく方針。１軍昇格へ「そこ（昇格）は気にするとこではない。毎日結果を残したい」と立石。目の前の一戦に全力を注ぎ、声がかかるのを待つ。